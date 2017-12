Yaku Sacha Pérez advierte que "hay testaferrismo en concesiones mineras" (AUDIO)

Audio Diciembre 22 - Yaku Sacha Pérez



Aclaró que "bajo ningún punto de vista, la minería es rentable en términos económicos y, en términos ambientales, es una catástrofe" Yaku Sacha Pérez, presidente de la Ecuarunari, se refirió sobre el anunció del ministro de Minería, Javier Córdova, que presidente Moreno no se comprometió con CONAIE a cesar o anular concesiones mineras ya vigentes. Explicó que existe una "hemorragia de concesiones mineras" y que "se están llevando en pedazos el territorio del Ecuador", debido a que, según Pérez puso como ejemplo, una persona tiene 27 concesiones mineras, que sumadas dan 110.379 hectáreas. Además, indicó que la minería no representa ingresos al país de manera significativa y, más bien, se está comprometiendo una gran cantidad del territorio nacional a esta actividad que produce varios efectos negativos como la contaminación.

Yaku Sacha Pérez recordó que cuando el expresidente Rafael Correa llegó al poder en 2007, el 5% del territorio nacional estaba comprometido con la minería en el Ecuador, pero “cuando deja la presidencia, se duplica, llega hasta el 12% del territorio nacional”.

Destacó que en seis meses, en el gobierno de Lenín Moreno y bajo la titularidad del ministro Córdova, quien también formaba parte del régimen anterior, “se incrementa a casi el 15% del territorio nacional comprometido a la minería. Esto sea triplicado y es una hemorragia de concesiones mineras, lo que crea una especulación para empresas Junior”.

Lamentó que “se está llevándose en pedazos el territorio del Ecuador”. Pérez mencionó que Walt Jackson Thomas tiene 27 concesiones mineras, que sumadas dan 110.379 hectáreas, motivo por el cual cuestiona que una sola persona tenga tanto. “Hay testaferrismo de concesiones mineras”, advirtió Yaku Sacha Pérez, sugiriendo que se debe hacer una evaluación de estas concesiones.

El presidente de la Ecuarunari expuso que el tema minero no representa ingresos de manera significativa. “Si alcanza al 0,5% es mucho, pero lo que le dicen al presidente Moreno exageran, pensar que con la minería se va a salir del empobrecimiento”, afirmó.

Considera que la minería, “bajo ningún punto de vista, es rentable en términos económicos y, en términos ambientales, es a más una catástrofe” porque “sabemos que por donde pasa la minería, deja huellas imborrables que no habrá dinero para remediar los pasivos ambientales”.

Además, explico que en el régimen de Correa fue designado el ministro Córdova, quien hasta la actualidad sigue en su cargo, razón por la cual, según Pérez, no se ha cambiado la política minera. “Ojalá, a partir de este último diálogo, en el que el presidente Moreno enfatizo que no haya nuevas concesiones mineras y, además, le quitó la autoridad del Ministerio de minas porque dijo que la última instancia lo tiene el Ministerio de Ambiente para otorgar una concesión”, anunció.

Pérez aclaró que no están en contra de una minería, pero “es necesario precisar que la minería artesanal, que no utiliza cianuro o mercurio para la separación de otros metales, si se haga porque no hay una contaminación gigantesca”.

Ejemplificó que en la provincia de Zamora Chinchipe, “le están retirando concesiones a los pequeños mineros para entregar a multinacionales, que en esta provincia, el 48% del territorio está comprometido con la mega minería”. Precisó que en la provincia de Bolívar, es casi todo el territorio, en Azuay el 16%, Cañar 17%. “El 15% del territorio nacional del Ecuador está comprometido con la minería”, expresó.

Sobre los plazos para este proceso, indicó que a fines de enero tendrá otra reunión con el primer mandatario. “Si queremos hablar de soberanía nacional, el presidente debe hacer valer y respetar esta soberanía”, pero en el gobierno de Rafael Correa, “se arrodillaba frente a las multinacionales canadienses, australianas, norteamericanas y, claro, sacaba toda la fuerza contra los pueblos indígenas mandándonos a la cárcel”.

Pérez reiteró que con Javier Córdova a cargo del ministerio de Minería, “no cambia nada la política minera y sigue el fantasma correísta que se resiste a dejar el poder, entonces, esta transición que esperamos que se dé, espero que avanza más rápido y que haya alguna señal de que sí se quiere apostar por la conservación de las fuentes naturales frente a la invasión del estractivismo”.

(PP)

Fuente: Ecuador Inmediato Radio