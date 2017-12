En su libro "Con mis plumas" Gemán Muenala recoge su experiencia dentro del periodismo de opinión, con visión intercultural (AUDIO)

Audio Diciembre 22 - German Muenala



"Estas luchas hay que seguirlas dando", expresó El periodista Gemán Muenala presenta su libro "Con mis plumas", en el que recoge la experiencia durante los 10 años de periodismo de opinión, con visión intercultural. Sobre las columnas que publica todos los domingos en Diario El Norte precisó que se trata de una especie de pedagogización, pues su compromiso es también escribir para el común, para el que quiere acercarse a la realidad a través de los medios impresos.

En un diálogo con el programa “El Poder de la Palabra” de ecuadorinmediato.com/Radio, Muenala recordó sus épocas como estudiante en la Universidad Central, en donde exigía un pensamiento propio, superando los conceptos de indigenismo y de indianismo. “Para decirnos somos pueblos y tenemos nombre y apellido, en este caso, mi nacionalidad es Quichua y mi pueblo es Otavalo, lo que ahora la Constitución de 2008 ya lo consagra”.

“Digamos que acá en Ecuador, se vive un pensamiento propio, a través de lo que la CONAIE plantea, en la Constitución de 2008, se consagra, que es el tema de la sociedad intercultural y del Estado plurinacional, que tiene que ver con aspectos muy profundos”, indicó el entrevistado. Asimismo, mencionó que la finalidad es profundizar en el devenir histórico “qué ha hecho la izquierda y la derecha por los pueblos indígenas”.

Muenala hizo referencia a la ley de Comunas, que trató de ver la corriente americana y radiar en Ecuador. “Esto que el partido comunista lo abandera y crea la FEI, pero la derecha liberal con Galo Plaza y alguna gente alrededor también tiene a Rosa Lema, que le hacen viajar a Estados Unidos, como una promotora del turismo ecuatoriano, en 1948”, pero además está la imagen del indígena para decir que vengan a Ecuador.

“La plurinacionalidad es el tema del poder, de los estamentos que controla el Estado en donde podemos hacer injerencia, pero eso sería la justicia indígena en su máxima expresión, como parte de el Ecuador diverso que queremos construir. Esta es una pariedad, que es un principio básico de la filosofía andina, sino existe no se puede entender el pensamiento que puede generarse y todo lo que es filosofía andina”, agregó.

Muenala dijo que los principios van con una pariedad, que son referentes a los temas de la trilogía occidental, donde podemos encontrar representaciones. Esta filosofía todavía estamos en un concepto de maduración conceptual, epistémica, para hacer entender lo que queremos”, expresó el periodista quichua Otavalo.

Sobre cómo llegó a convertirse en un profesional y llegar a escribir artículos de opinión, admitió que la sociedad es racista y acomplejada. “Trabajando con esto he tenido problemas del ejemplo del racismo que tiene esta ciudad y este país. Estábamos trabajando sobre el Plan Plurinacional contra el Racismo, que es un decreto ejecutivo firmado por Rafael Correa, el 28 de septiembre de 2009”, después de la reunión fue invitado a un almuerzo, donde el mesero le pidió sacarse el sombrero para poder servir el almuerzo. “Yo me paré indignado y le dije que por qué era eso. Me dijo que eran órdenes del gerente, le dije que me haga hablar con él, nunca dio la cara. Los compañeros indignados se salieron y luego indignado hablé con María Fernanda Espinosa, inmediatamente rompió el contrato de los almuerzo en el hotel donde almorzábamos y tuve que recibir una carta de disculpas”.

Muenala aceptó que existe un avance en este tipo de discusiones, porque todo lo que se ponen fue impuesto, “pero es lo que nos identifica, es como queremos seguir, nuestras generaciones que nos siguen van evolucionando, pero cuando quieren distinguirse todavía tienen el pelo y el sombrero, y todavía buscan identificarse como runas, como quichuas”.

Desde que salió de la universidad, Muenala estuvo vinculado a diario El Norte, donde publica sus artículos. En noviembre de 2017 cumplió 10 años ininterrumpidos, que su columna sale todos los domingos. “Yo he querido entender que me mantienen ahí porque realmente mi columna es leída y tiene un impacto”.

Sus columnas son una especie de pedagogización, su compromiso es también escribir para el común, para el que quiere acercarse a la realidad a través de los medios impresos. “Estas luchas hay que seguirlas dando”, expresó.

(DRT)