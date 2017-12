EL TELÉGRAFO (Guayaquil) CNE habilita a 40 organizaciones para la campaña

USD$1´953.989,70 será el presupuesto para las cuatro organizaciones que promoverán el No Solo cuatro organizaciones podrán hacer campaña por el No. Así lo determinó ayer el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), que aprobó a 40 agrupaciones sociales y políticas. De estas, 16 son partidos o movimientos políticos, mientras que las 24 restantes son organizaciones sociales. La Fundación para el Desarrollo Tecnológico (Fudet), el Foro Nacional Permanente de la Mujer Ecuatoriana, la Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica del Ecuador (Fedelec) y el Comité de Empresa de los Trabajadores de CNEL EP, son las únicas organizaciones que harán campaña por el No.