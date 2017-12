Fueron 9 más en relación a 19 identificados en censo del 2015 El Ministerio del Ambiente, a través de su Coordinación Zonal 6, en un trabajo conjunto con el Grupo de Trabajo del Cóndor en el Austro y el Proyecto de Investigación y Monitoreo Ecológico del Cóndor Andino en Ecuador (PICE), presentaron los resultados del Censo del Cóndor en el Sur del Ecuador, realizado entre el 27 y 29 de septiembre, con la participación de 283 técnicos y guardaparques, funcionarios de Gobiernos Autónomos Descentralizados, estudiantes de universidades e investigadores.

Esta actividad se desarrolló en 87 áreas de distribución de la especie, que corresponden a 6 provincias: Azuay, Cañar, Loja, El Oro, Morona Santiago y Zamora Chinchipe; 4 áreas protegidas y 5 bosques protectores del sur del país. Estas rutas de avistamiento se identificaron gracias al monitoreo satelital del cóndor hembra de nombre chunka, marcada en el 2015.

Durante la presentación de resultados, se informó que el censo realizado permitió identificar y registrar a 28 cóndores: 22 adultos (7 machos, 7 hembras y 8 de sexo no identificado); 2 subadultos (un macho y un sexo no identificado); 2 juveniles (sexo no identificado) y 2 (sexo y edad no identificados). De estos, 10 se avistaron en la provincia de Loja, 9 en Azuay, 6 en El Oro y 3 en Cañar.

Juan Pablo Rivera, director Provincial del Azuay, agradeció a quienes participaron en esta actividad y a los que apoyan permanentemente en la conservación de esta especie. “La información del censo nos permite conocer el estado actual de la población del cóndor andino en el sur de nuestro país, nuevos territorios de anidación y dormideros, datos de suma importancia para consolidar las estrategias de conservación del cóndor”.

Por su parte, Fabricio Narváez, técnico principal del Proyecto de Investigación y Monitoreo Ecológico del Cóndor Andino en Ecuador, manifestó que “los resultados obtenidos con el censo en el sur del país son muy valiosos, pues se registraron 9 cóndores más, en relación a los 19 identificados en el censo del 2015”.

Durante este evento, se indicó, además, que durante el próximo año se realizará el marcaje de 6 cóndores en estado natural, con rastreadores satelitales donados por The Peregrine Fund (Fondo Peregrino), con el objetivo de ampliar la información del territorio y movilidad de la especie en peligro de extinción.

Fuente: Ministerio de Ambiente