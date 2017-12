Matriculación de vehículos en Quito se realizará hasta próximo 28 de diciembre

La atención será de 08h00 a 15h00 De acuerdo con información entregada por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito, en su cuenta de Twitter, la matriculación y revisión vehicular de este 2017, se realizará únicamente hasta el próximo jueves 28 de diciembre.

De acuerdo con una publicación del portal El Ciudadano, la interrupción se debe al cierre del año fiscal que realizará el Servicio de Rentas Internas (SRI).

El último día de atención será el jueves 28 de diciembre, de 08h00 a 15h00 en los Centros de Matriculación y Revisión Técnica Vehicular.

La normativa explica que, al concluir el periodo ordinario de calendarización, todo automotor que no efectuó este trámite tiene una sanción de $25, y de no cumplir con la matriculación 2017 tendrá una multa de $25 por año no matriculado y de $50 por no aprobar la Revisión.

El período de calendarización rige de febrero a noviembre. A continuación revise los centros a los que puede dirigirse para cumplir con el registro de su vehículo.

Centros de matriculación:

Bicentenario: lunes a viernes desde las 08:00 hasta las 20:00 sábados y domingos de 08:00 a 16:30

Quitumbe de lunes a viernes desde las 08:00 hasta las 20:00 sábados y domingos de 08:00 a 16:30

Centros de Revisión Técnica Vehicular:

Los Chillos, de lunes a viernes desde las 08:00 hasta las 20:00 sábados y domingos de 08:00 a 16:30

Carapungo, de lunes a viernes desde las 08:00 hasta las 17:00 sábados y domingos de 08:00 a 12:00

San Isidro de lunes a viernes desde las 08:00 hasta las 17:00 sábados y domingos de 08:00 a 12:00

Florida de lunes a viernes desde las 08:00 hasta las 17:00 sábados y domingos de 08:00 a 12:00

Guajaló de lunes a viernes desde las 08:00 hasta las 17:00 sábados y domingos de 08:00 a 12:00

Guamaní de lunes a viernes desde las 08:00 hasta las 17:00 sábados y domingos de 08:00 a 12:00.

(DRT)

Fuente: El Ciudadano y Ecuavisa