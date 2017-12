Asambleísta Sofía Espín advierte que destitución de vicepresidente Glas representaría un golpe de Estado (AUDIO)

Audio Diciembre 28 - Sofía Espin



"Todavía no hemos recibido del parte del CAL el proceso de juicio político, pero hemos visto la celeridad con la que quieren llevar el juicio político", comentó la legisladora Para la asambleísta de Alianza PAIS, Sofía Espín, una destitución del vicepresidente Jorge Glas representaría un golpe de Estado, pues advirtió que la situación actual que vive el país es crítica. "Hay muchas cosas que están ocurriendo, graves en Ecuador, como una consulta popular que no cuenta con un dictamen de constitucionalidad", comentó.

Dijo que lo que se vive actualmente se debería llamar las mil y un formas de sacar a un Vicepresidente de su puesto, las mil y un formas de sacar a Jorge Glas, es que hay unas insólita, como el de la Contraloría que quiere destituir al Vicepresidente, la otra es poner la prisión preventiva para que se le venzan los tres meses, una prisión que los juristas ecuatorianos e inclusive asambleístas de oposición dijeron que no era una medida necesaria, porque siempre lo acompañan policías y militares, pero se buscaba tenerlo preso para decir que abandonó el cargo”.

En una entrevista con el programa “El Poder de la Palabra de Ecuadorinmediato.com/Radio, Espín aseguró que lo que se busca es tomar por asalto la Vicepresidencia de la República y hay un Estado de derecho que se encuentra en conflicto “hay muchas cosas que están ocurriendo, graves en Ecuador, como una consulta popular que no cuenta con un dictamen de constitucionalidad, de la Corte Constitucional, la Corte Constitucional calla, no dice nada, el Ecuador está viviendo un momento de crisis, de peligro”.

Sobre cómo actuará la Comisión de Fiscalización, Espín dijo que la Constitución es muy clara, pues sostiene que el juicio político solamente cabe con un Vicepresidente o Presidente en funciones, el 3 de enero van a declarar que abandonó el cargo estos tres meses, por eso hubo la prisión preventiva, para tenerlo fuera del cargo”. Asimismo, comentó que no comprende cómo la Corte Constitucional dio el dictamen de admisibilidad del juicio político, pues el 129 de la Constitución dice por qué se puede llevar a un Vicepresidente a un juicio político y no consta el delito de asociación ilícita.

“La Comisión de Fiscalización tiene cinco días para que el Vicepresidente pueda presentar su descargo, revisamos la información y podemos remitir un informe al CAL, que llamará al Pleno de la Asamblea Nacional, que convocaría al Vicepresidente”, este trámite duraría< aproximadamente 10 días, por lo que vencería la fecha establecida para< el 03 de enero. “Yo creo que vamos a avanzar hasta donde esté el Vicepresidente en funciones y luego no cabe el juicio político”, agregó.

Espín argumentó que en este proceso se pidió al Fiscal que muestre las pruebas materiales, sin embargo, hasta el momento no lo ha hecho. “Durante todo este proceso el fiscal no ha demostrado cuentas en el exterior, bienes, esas pruebas materiales que configurarían un delito, ha habido la voluntad de tener una cabeza, de hablar de corrupción y de desprestigiar la revolución ciudadana”. Recordó de esta manera lo sucedido en Brasil.

Espín está convencida que en el país no existe justicia para él, por eso está agotando todas las instancias. “Hay un hecho político y la oposición quiere su trofeo, su cabeza de turco y ese es Jorge Glas, hay que decirlo con firmeza y ya hay instituciones internacionales que han seguido su proceso que están diciendo que se han violado muchos procesos y que quieren que intervenga la OEA”.

Además, la entrevistada recordó que pidió a la Corte Constitucional validar el proceso de pedido de vacaciones del Vicepresidente. “Como Comisión aún no hemos recibido el trámite, vamos a recibirlo, analizarlo y resolverlo, ver si procede o no, seguramente hasta ese momento pase el 3 de enero. Hemos visto que significaría un golpe de Estado”, advirtió.

“La CC dice no nos pronunciamos porque nos van a destituir, el TCE no se pronuncia sobre el pedido interno de AP, estamos viviendo un momento de crisis en Ecuador, vulneraciones constitucionales a cada paso y es una pena porque no es por esto que votó el pueblo ecuatoriano, esto no es lo que le dio el mandato al presidente Moreno”, aseveró Espín.

En el lado de la bancada de AP, de principios, todos los legisladores reciben glosas. “La Contraloría utilizada como presión política, pero tampoco queremos victimizarnos. La asambleísta Marcela Aguiñaga le han abierto casos, pero no nos han doblegado”, insistió la entrevistada.

(DRT)