EL TELÈGRAFO (Guayaquil) Colectivos sociales reclaman que se reabran las puertas del Parque del Centenario

Ya van seis meses desde que el Cabildo cerró tres de las puertas del emblemático parque y se desconoce hasta cuándo regirá esta medida "LIBEREN EL PARQUE". Con esta contundente frase, escrita con pintura azul en una tela blanca colocada en la puerta del Parque del Centenario ubicada en la 9 de Octubre y Pedro Moncayo, representantes de varios colectivos sociales exigieron que el Municipio de Guayaquil reabra los diversos accesos a esta plaza.

En un evento cultural y artístico realizado la tarde del viernes 29 de diciembre de 2017, los activistas reclamaron porque ya van seis meses desde que el Cabildo cerró tres de las puertas del emblemático parque y se desconoce hasta cuándo regirá esta medida. Por el momento solo permanece abierta la reja en 9 de Octubre y Lorenzo de Garaycoa.

Esto, según los manifestantes, interrumpe la libre movilidad en el centro de la urbe. La actividad fue organizada por el colectivo EspaciosPúblicosLibres, formado por el Observatorio Sociolaboral y del Diálogo Social en el Ecuador (Oslade), Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, la Asamblea de Servicios Básicos, Colectivo La Resistencia Ecuador, Espacio Abierto de Ideas, Fuerza Proletaria, Colectivo Libre Actividad, Acción Poética Guayaquil, Ballenita Sí, Real Cultura Clika e Intercommunity.

Gabriela Padilla Veloz, representante de EspaciosPúblicosLibres, señaló que “nuestro objetivo es expresarle a la ciudadanía que esto es irregular, no está bien que los parques estén cerrados al público. Este es un espacio donde la ciudadanía debe apropiarse, adueñarse, converger, y hacer actividades con las cuales todos podamos beneficiarnos”.

Según la activista, en el parque el manejo de desechos no está clasificado. “¿Por qué en otros espacios de Guayaquil sí lo está y aquí no? ¿Por qué lo tratan como un parque de segunda categoría, si es el que divide la ciudad en cuatro cuadrantes muy importantes? Es necesario que nos adueñemos de nuestros espacios públicos”.

Padilla afirmó que al cerrar el parque, el Municipio creó otros problemas. “Se atestan sobre las aceras diferentes tipos de personas. De un lado la prostitución, de otro los carteristas.Están llevando el problema de inseguridad de un lugar a otro. No se soluciona nada”. "Al cerrar el parque se está matando a algunos sectores" El colectivo le escribirá al Municipio para ver cuál es el impacto de este cierre progresivo y si ya se resolvió el problema que tenían y que los llevó a tomar esta medida. “Se han perdido los fotógrafos con sus cámaras tradicionales, que eran parte de nuestro patrimonio cultural. Ya no están. Estás matando a ciertos sectores que son grupos humanos que viven de las actividades del parque. Y se está cortando la movilización de los ciudadanos”.

Para Alberto Hidalgo, director del colectivo Libre Actividad, al cerrar las puertas del parque se está matando el lugar. “Además, ahora a la gente le roban afuera del parque, no adentro. Y muchos turistas no entran para no tener que dar toda la vuelta. Hay que hacer más actividades artísticas, darle más vida”.

Como muestra de lo que el activista aseguraba, al interior del parque no habían más de 100 personas, pese a que eran las 18:30 del viernes, horario en que habitualmente el flujo de personas era grande en este espacio de aproximadamente 20 hectáreas. No había actividad en el lugar, solo un anciano que, Biblia en mano, arengaba a la gente con la palabra de Dios.

Era un parque casi muerto. Giovanni Burneo, también miembro de un colectivo participante en la actividad, dijo que “esta es una antesala a muchas actividades pacíficas. Nos estamos haciendo conocer de esta manera, queremos que la gente se cuestione”. El activista aseguró que el problema de la ciudad es que se ha perdido la actividad real en los grandes parques. “Aquí no había arte, solo se ve un señor vociferando con la Biblia, no hay cultura. Ahora es un parque cerrado y nadie dice ni hace nada”.

Entre las propuestas que presentarán los colectivos está gestionar la administración de limpieza y de los sanitarios a través de locales comerciales, capacitar a los guardias municipales para el buen trato con la ciudadanía, generar herramientas de turismo para que den información a los visitantes y redoblar los esfuerzos de guardias de seguridad nocturnos.