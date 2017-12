Vicepresidente Jorge Glas solicita ser recibido en Asamblea Nacional

Defensa del segundo mandatario señala que "no hay abandono, ausencia temporal ni falta definitiva del Vicepresidente Jorge Glas", por lo que no cabe que se envíe una terna Este 30 de diciembre, Eduardo Franco Loor, defensa del vicepresidente Glas, envió una carta dirigida al presidente de la Asamblea, José Serrano, en la que solicita que el segundo mandatario sea recibido en la Legislatura para que "pueda exponer sus argumentos jurídicos en el marco del debido proceso y del derecho constitucional a la defensa".

Franco Loor menciona que el ministro de la Política, Miguel Carvajal, manifestó que el 03 de enero de 2018, probablemente, el presidente Moreno va a presentar a la Asamblea Nacional la terna para que se elija al nuevo vicepresidente por el abandono de las funciones del vicepresidente Jorge Glas.

Ante esto, el jurista enfatiza que “el vicepresidente no ha abandonado su cargo”. Recuerda que a pesar de estar privado de libertad -por el delito de asociación ilícita dentro del caso Odebrecht- que según Franco Loor es arbitraria e inconstitucional, “aquello no representa abandono del cargo, esperando que se revierta su situación para recuperar su libertad de manera inmediata”.

Argumenta que el segundo mandatario se quedó sin funciones desde el 3 de agosto a través del Decreto Ejecutivo Nº100. “Hay que señalar que dicho decreto no constituye un hecho de fuerza mayor, por tanto, no aplica artículo 150 de la Constitución relativo a la ausencia temporal ni tampoco a falta definitiva. Por consiguiente, no cabe terna presidencial que se envíe a la Asamblea para nombrar a otro vicepresidente”.

Por esta razón, pide a nombre del segundo mandatario, que sea recibido en el Legislativo para que “pueda exponer sus argumentos jurídicos en el marco del debido proceso y del derecho constitucional a la defensa”. Además, pide que se comunique a la Ministra de Justicia, Rosana Alvarado, y a la directora de la Cárcel Nº 4 de Quito, dónde se encuentra el vicepresidente, para que sea trasladado a la Asamblea en la fecha que se indique.

Solicitud al Presidente de la Asamblea Nacional Dr. José Serrano: No hay abandono, ausencia temporal ni falta definitiva del Vicepresidente @JorgeGlas. Debe ser recibido en el Parlamento. @ppsesa pic.twitter.com/nGHLY8Sgcu — Eduardo Franco Loor (@Efrancoloor) 30 de diciembre de 2017

(PP)

Fuente: @Efrancoloor