José Serrano: No aceptaría estar en una terna para Vicepresidencia de Ecuador

Este martes 2 de enero de 2018 se cumplen 90 días desde que Jorge Glas se ausentó del cargo, por lo que se espera que para este miércoles, 3 de enero, el Presidente Moreno envié a la Asamblea Nacional la terna de donde se elegirá al nuevo Vicepresidente o Vicepresidenta del Ecuador.

Sobre una eventual postulación del Presidente de la Asamblea, José Serrano, él mismo negó la posibilidad.

“En julio hice una declaración juramentada, no aceptaría estar en una terna, ni en una postulación para la Vicepresidencia”, dijo.

A su criterio, “sería una falta de respeto al pueblo que me eligió, no se cambia de función por un afán político, seguiré contribuyendo al país desde la Asamblea”.

Sin embargo, cree que el presidente de la República, Lenín Moreno, debería pensar en un ciudadano en quien “tenga la suficiente confianza para se pueda fortalecer la democracia, la gobernabilidad y no entrar en ningún proceso de desestabilización”. Explicó que la declaración de ausencia definitiva del cargo depende únicamente de una decisión específica que tome el Presidente de la República.

Hasta que eso ocurra, indicó que el juicio político en contra del Vicepresidente sigue en marcha, incluso, recibió una carta de Jorge Glas en la que solicita ser recibido por el Pleno para presentar su defensa. Este proceso puede darse mientras esté en funciones, reiteró.

Días atrás, el secretario nacional de la Política, Miguel Carvajal, Carvajal, confesó que Moreno “con un gesto muy democrático ha sometido a opiniones de los miembros del buró y de otras personas que le sugiramos nombres” para el nuevo Vicepresidente.

Manifestó que el perfil que se busca para sustituir a Jorge Glas es de alguien que “garantice coherencia y continuidad con el programa político” que ganó las elecciones del 2 de abril. Además, en su opinión se necesita una persona que genere estabilidad política.

Con información de Twitter, Asamblea y Ecuadorinmediato

(PAY)

