Juicio político a vicepresidente Glas: Comisión de Fiscalización fija fechas para conocer pruebas de cargo y descargo

Mesa legislativa sesionará 5 y 7 de enero para analizarlas, respectivamente La Comisión de Fiscalización sesionó en la Asamblea Nacional con el fin de avocar conocimiento del inicio del trámite de juicio político contra el vicepresidente de la República, Jorge Glas. Su presidenta, María José Carrión, pidió a la Secretaría que se notifique inmediatamente a las partes y anunció que el próximo 5 de enero se realizará la sesión para conocer las pruebas de cargo, mientras que, el 7 se recibirán las de descargo por parte del Segundo Mandatario.

La presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, aclaró en el inicio de la sesión, que en lo que refiere al inicio del trámite, no hubo una demora, sino una necesaria certificación de documentos y ratificó que la mesa legislativa está cumpliendo con lo que establece la Constitución de la República, reiterando que se entregaron los documentos certificados a cada asambleísta perteneciente a la Comisión.

Para el asambleísta Daniel Mendoza el juicio político ya no tiene razón de ser porque, a su criterio, al haberse cumplido hoy 90 días de la ausencia temporal de Glas en el cargo, se ha transformado en definitiva por lo que el Vicepresidente ya ha dejado de serlo, de manera automática.

Pero para Lira Villalba, la Comisión tiene que actuar en base de realidades y no de presunciones. Agregó que Glas se mantiene en el cargo, al menos hasta que alguna autoridad señale que se ha ejecutado la ausencia definitiva y que el Presidente de la República remita una terna para su reemplazo.

Durante un receso, la asambleísta reiteró: “Nosotros estamos para cumplir la ley, nos guste o no nos guste nosotros debemos cumplir la ley y estamos haciendo lo que nos corresponde. Es nuestra obligación como miembros de la Comisión y como legisladores, cumplir con la Ley Orgánica de la Función Legislativa así como la Constitución”.

“Hoy avocamos conocimiento del juicio, imagínense que algunos asambleístas no querían ni que se dé lectura a los documentos, ¿cómo es posible eso? Tienen que darse lectura y decían que no han recibido los documentos, me parece el colmo cuando en la Comisión, hasta el día sábado trabajaron los diferentes funcionarios para tener todo listo”, increpó.

Al retomarse la sesión y durante su intervención, el parlamentario Homero Castanier solicitó la comparecencia del fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, en el proceso de enjuiciamiento político. Así, con ocho votos a favor, la Comisión aprobó la moción y deberá acudir a la mesa legislativa a explicar el ámbito penal del caso.

Cabe recordar que, este fin de semana se conoció, a través de su abogado, Eduardo Franco Loor, que el Vicepresidente solicitó ser recibido en el Pleno del Parlamento para que "pueda exponer sus argumentos jurídicos en el marco del debido proceso y del derecho constitucional a la defensa". (JPM)

Fuentes: Twitter Asamblea Nacional/periodistas Fabricio Vela y Paúl Romero