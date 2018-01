Rafael Correa: "Iré al país para la campaña, viajo el 4 de enero" (AUDIO)

"Quemando suela del zapato, volvemos a nuestra raíces", aseguró El ex presidente de la República, Rafael Correa, anunció que volverá al país el próximo 4 de enero para realizar campaña por el No en la consulta popular y referéndum, que se llevará a cabo el próximo 4 de febrero. "Estaremos dando la lucha", dijo el ex Mandatario, quien insistió en que las preguntas 2, 3 y 6 promoverán el voto negativo.