Viceministro Rodríguez: En hospital Alfredo Valenzuela, les dieron acreditación de oro "y se durmieron en los laureles" (AUDIO)

Anuncia sanciones internas después de que proceso de ACESS culmine Itamar Rodríguez, viceministro de Atención Integral en Salud, ejerciendo su pedido de réplica, señaló que el cierre del hospital neumológico Alfredo Valenzuela se produjo tras el pedido de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los. Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS), que observó varias irregularidades en la casa de salud. Rodríguez admitió que la casa de salud obtuvo la calificación de oro, pero ahora está cerrado, para el funcionario, las autoridades del establecimiento se durmieron en los laureles y no se estimularon para mejorar y seguir creciendo.

El Viceministro comentó que la construcción de la casa de salud data de hace 70 años. Lo que, actualmente, se conoce como hospital neumológico Alfredo Valenzuela es el resultado de la evolución de la antigua Liga Ecuatoriana Antituberculosis.

“La Junta de Beneficencia dio un terreno en la parte más norte del cerro en Guayaquil para que funcione la Liga Ecuatoriana Antituberculosis, pasó a manos del Estado, del Ministerio de Salud Pública y, progresivamente, se convirtió en lo que se lo denomina hospital neumológico”, indicó.

Pese a que el Alfredo Valenzuela es neumológico, se convirtió en un hospital que brindaba una atención mucho más amplia.

“En el año 2016, la consulta externa del hospital neumológico no ha sido solamente de la consulta externa de un hospital que ve solamente neumología, la primera patología, atendida en consulta externa, es la hipertensión arterial, la segunda es la rinofaringitis aguda, es decir, problemas de garganta, seguido por gastritis, rinitis, anemia, infección de vías urinarias, la tuberculosos se atendía, pero en mucho más bajo”, mencionó.

Hasta el 2016, en Ecuador existen 5.200 pacientes con tuberculosis diagnosticada, de ellos, el 38 por ciento corresponde a Guayaquil, Samborondón y Durán.

“En todo el país atendemos tuberculosis, no solamente en la ciudad de Guayaquil, este hospital, entre otras cosas, daba una atención general, de un hospital de segundo nivel, con especialidad en neumología a los pacientes que requerían”, detalló.

Calificó de “politizada” las declaraciones de que se estaría destruyendo un hospital especializado e indicó que no se está exponiendo al país a una pandemia.

“La OMS define la pandemia como una diseminación de una enfermedad nueva a nivel mundial, es decir, aparece un virus nuevo y se propaga a nivel de todo el mundo, esa es una pandemia, entonces, el utilizar esos términos es tratar de asustar a la población, de generar caos, es irresponsable”, comentó.

“No hacer terrorismo epidemiológico”, pidió el Viceministro tras las críticas emitidas desde varios sectores, al tiempo de admitir que existe una epidemia de tuberculosis, que se la combate desde años atrás.

“Existe la Agencia de Garantía de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada que es el brazo ejecutor de todo lo que tiene que ver con el control de la calidad de servicios de salud por parte del Ministerio de Salud, que es la autoridad que da los permisos de funcionamiento, que es la que vigila que se cumpla con los procesos y está siendo supervisiones, no solamente en lo público si no en lo privado”, dijo.

La supervisión de la Agencia, realizado meses atrás, determinó que el hospital estaba en condiciones “reñidas” con la atención de pacientes como la insalubridad, manejo de desechos, entre otras cosas.

“No podíamos seguir exponiendo a las personas, a los pacientes a estas situaciones, la ACESS nos clausuró”, sostuvo.

Asimismo, aclaró la prohibición de que los asambleístas ingresen a la casa de salud, días atrás, para constatar la situación del centro.

“Si se encuentra un local precintado, no podemos levantar los precintos, el único que puede levantar los precintos es quien clausuró, en este caso, la Agencia de Calidad, no es un tema que llego a la puerta y digo: permiso, señora Ministra, ábrame la puerta, no funciona así, la ley es la ley, la ley indica que no se pueden romper los precintos, se tiene que hacer una solicitud a la Agenda de Calidad y los asambleístas que llegaron no lo habían hecho”, detalló.

Acerca de los pacientes movilizados desde el hospital, Rodríguez puntualizó que cuando fueron notificados con la clausura temporal, se tomaron acciones. Dos hospitales generales acogieron a los enfermos bajo los mismos cuidados.

“¿En qué consiste la contingencia? Buscar el mejor espacio posible para seguir dando los servicios en la medida de lo que requiere la persona, tal cual se encontraba en el lugar original”, indicó; Rodríguez recalcó que los 5 fallecidos fueron pacientes en estado crítico y que no murieron por el traslado a las otras casas de salud.

Al ser consultado sobre la calificación de oro, otorgada al hospital neumológico Alfredo Valenzuela, el Viceministro Rodríguez aclaró que el pago de USD$4 millones sirvió para contratar un servicio internacional de acreditación para una evaluación.

“Se paga para que vengan los expertos, evalúen y acompañen los procesos de mejora, que hemos pagado para que nos den la acreditación no es así”, indicó.

El proceso de acreditación es riguroso, opinó Rodríguez, quien aseveró que “se esforzaron mucho para llegar a un punto específico de los mínimos procesos de seguridad a cumplirlos, pero eso fue en ese momento”.

“Lo grave y vergonzoso para nosotros, como sistema, lo asumimos desde la cabeza, hay que recordar que esto empieza en lo local. Pueden pasar dos cosas: me entregan mi acreditación y me estimulo para seguir creciendo y mejorar o me entregan mi acreditación y me duermo en los laureles, lo que entendemos es eso (la segunda opción)”, explicó.

