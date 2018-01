Defensa de vicepresidente Glas afirma que no existe abandono del cargo ni ausencia definitiva

Anunció que, en caso de que presidente Moreno envíe terna, acudirá a instancias internacionales Eduardo Franco Loor, abogado del segundo mandatario, afirmó que no existe ausencia definitiva ni abandono del cargo del vicepresidente Jorge Glas. Explica que el Decreto Ejecutivo, en el que le retiraron las funciones "no constituye un hecho de fuerza mayor, por tanto, no aplica artículo 150 de la Constitución relativo a la ausencia temporal ni tampoco a falta definitiva. Por consiguiente, no cabe terna presidencial".