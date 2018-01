Según Fernando Villavicencio, María Elsa Viteri reemplazaría a Jorge Glas en Vicepresidencia

Mañana se enviaría terna a Asamblea Nacional con nombres de quienes podrían sustituir a Segundo Mandatario Se tiene previsto que mañana, 3 de enero, el presidente de la República, Lenín Moreno, envíe la terna a la Asamblea Nacional, con los nombres de quienes podrían reemplazar a Jorge Glas en la Vicepresidencia luego de 90 días fuera del cargo. Varios han sido los políticos y activistas que han especulado sobre quién estaría en esa lista, pero Fernando Villavicencio, a través de su cuenta en Twitter, aseguró que será la exministra de Finanzas, María Elsa Viteri.

Viteri Acaiturri estuvo al frente de esta cartera de Estado en 2008 y se conoce que es muy allegada al expresidente de la República, Rafael Correa, pero también al actual mandatario, Lenín Moreno.

La información aún no es confirmada, pero también se habla de que la actual vicepresidenta encargada, María Alejandra Vicuña, encabezaría la terna que, posiblemente, llegue este miércoles al Parlamento. Para el viceministro de Gestión de la Política, Eduardo Paredes, su perfil encajaría en el equilibrio de género y región que se estaría buscando desde Carondelet.

“A mi opinión personal, María Alejandra Vicuña sería una gran Vicepresidenta, podría estar en la terna, pero no solo es un problema de la terna, sino también de los votos. Es decir, hay que tener los votos en la Asamblea Nacional porque, finalmente, ellos son los que eligen y me parece que no sería un buen augurio para un Vicepresidente que solo entrara por el Ministerio de la Ley. Me parece que la Asamblea es la que tiene que decidir y ojalá así se den las cosas para que volvamos a tener tranquilidad y gobernabilidad en este país”, mencionó días atrás durante una entrevista con una radio local.

También se hablaba de que quien podría ser el reemplazo de Glas era el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. Sin embargo, el exministro del Interior dejó en claro: “En julio hice una declaración juramentada, no aceptaría estar en una terna, ni en una postulación para la Vicepresidencia”, dijo. A su criterio, “sería una falta de respeto al pueblo que me eligió, no se cambia de función por un afán político, seguiré contribuyendo al país desde la Asamblea”. (JPM)

Fuentes: Twitter Fernando Villavicencio - Ecuadorinmediato - Teleamazonas