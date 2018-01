EL TIEMPO (Cuenca) Cuencanos pagarán USD 4`800.000 por predios

Largas filas se formaron ayer en la Tesorería Municipal, con motivo de la primera semana del pago de impuestos prediales Desde las 07:00 de ayer, decenas de contribuyentes llegaron hasta las ventanillas de la Tesorería Municipal para cancelar el Impuesto Predial. La oficina tiene previsto recaudar un monto de 4’800.000 dólares por este concepto durante el 2018, superior a los 4’200.000 que se emitió en el 2017.

Así lo informó el tesorero municipal Wilson Campoverde, quien recordó que para este año el Concejo Cantonal aprobó un incremento de entre el 0,25 por mil hasta el 1,5 por mil en el Impuesto Predial.

El director de Avalúos y Catastros, Pablo Peñafiel, recordó a los contribuyentes que, a más del Impuesto Predial, se deben cancelar las obras de beneficio general, contribuciones especiales de mejoras, tasa de bomberos y tasa de seguridad.

Las obras de beneficio general del Municipio sobrepasan los 5’000.000 de dólares y las de la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca, EMAC, por concepto de mejoramiento de parques, bordean los 4’200.000 dólares.

Pagos

Una de las contribuyentes, Carmela Carchi, reconoce el incremento en el pago de sus impuestos para este año. Señala que, en conjunto, pagó 63 dólares incluido el descuento del 10 por ciento, mientras que en el 2017, su pago fue de 52 dólares.

“A veces no se entiende por qué suben los predios (Impuesto Predial) cuando no recibimos obras”, reclamó la contribuyente que vive en el sector de El Salado, donde, asegura, no cuentan con calles pavimentadas, parque u otras obras de mejoramiento.

El Tesorero Municipal explicó que el cobro de las obras de beneficio general se hace tomando en cuenta las intervenciones que contribuyen al desarrollo de toda la ciudad, entre ellas la mejora de vías, la construcción de muros y parques.

Las largas filas del primer día de pago de impuestos prediales también causan molestia. Ante esto, el funcionario recordó que los cobros se hacen en 65 puntos y más de 170 ventanillas.

A la Tesorería Municipal se incorporan los puntos de pago de la red ‘Aquísito nomás’ en ETAPA, Farmasol y Registraduría de la Propiedad; las cooperativas JEP, Provida, La Merced, Baños, CAJA, Cooperco y el Banco del Austro.

Los trámites también pueden hacerse vía Internet, a través de la página web www.cuenca.gob.ec, en el apartado ‘pagos’, informó Campoverde.