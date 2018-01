Concejales de Quito reprochan que EMASEO no informe en Comisión de Ambiente sobre situación de recolección de basura

Ex Gerente envió carta de renuncia a ediles, pero no designó a nadie para que emita reporte Varios concejales del Municipio de Quito, incluido el Vicealcalde Eduardo del Pozo, lanzaron críticas a la gestión de Mauricio Rodas por la situación de la basura en la capital ecuatoriana. Este miércoles, esperaban el informe del gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito (EMASEO), Juan Pablo Muñoz, sobre el asunto, sin embargo, únicamente les llegó su carta de renuncia. Se quejan, además, de que no se haya designado a nadie de esa entidad para que responda los cuestionamientos.