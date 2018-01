"Espero que sea una persona de absoluta confianza del Presidente de la República", sostiene José Serrano sobre terna para Vicepresidencia

Por otro lado, espera que Proyecto de Manos Limpias sea tratado en primer trimestre del año El Presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, se refirió a su posible inclusión en la terna para Vicepresidente. "En el mes de julio me permití hacer una declaración juramentada donde señalaba que en el supuesto no consentido que el vicepresidente Jorge Glas dejara el cargo ya sea por destitución, renuncia o cualquier causal, yo no aceptaría estar en una terna".