Ministro Raúl Ledesma: "No vamos a retroceder en ningún derecho de los trabajadores ni en ninguna medida que haya generado beneficios"

El ministro del Trabajo, Raúl Ledesma, convocó al sector sindical a acudir al lanzamiento de las nuevas modalidades de contratos que se darán a conocer hoy a las 17h00, en el Palacio de Carondelet junto con el presidente de la República, Lenín Moreno. En ese sentido, llamó a la calma a los trabajadores reiterando que los anuncios que se harán esta tarde no buscan retroceder en ninguno de sus derechos ni en alguna medida que haya generado beneficios.

“Se presentarán políticas de empleabilidad en favor de los jóvenes –que de 330.000 desempleados en el Ecuador, 188.000 son jóvenes-. Por lo que tenemos la obligación, todos los ecuatorianos, de darles respuesta a todos los jóvenes que hoy en día se gradúan y salen a hacer absolutamente nada”, añadió.

“Vamos a dar a conocer las tipologías de contrato que van dirigidas, en este caso inicial ya que tendrán que ser evaluadas para que sean mejoradas- van divididas a siete modalidades de contrato importantes. En el sector agrícola, por supuesto, el bananero, el arrocero, el acuícola, etc.”, comentó.

Recalcó que estas propuestas no nacieron de “una locura” del Gobierno, sino de parte de los propios gremios productivos, pero también han sido conversadas con los trabajadores. “En el sector florícola, por ejemplo, hemos tenido casos, lamentablemente, de haciendas que han desvinculado a más de mil trabajadores”.

“Entonces, los mismos trabajadores dicen que quieren volver a laborar, que hayan nuevas plazas de trabajo y para eso necesitamos modalidades que nos permitan trabajar, inclusive, en distintas haciendas al mismo tiempo”, recalcó, pero enfatizó en que estas modalidades deben tener tres componentes sustanciales: Impacto social, productivo, y que tengan un incremento salarial para el empleado.

Dejando en claro que no se está apuntando a ningún tipo de flexibilización laboral. “Para aquellos que no escuchan bien, para aquellos malanochados, yo les quiero reiterar que no es lo mismo la dinamización que la flexibilización. Para flexibilizar algo tengo que debilitar lo que ya existe. Nosotros no vamos a retroceder en ningún derecho de los trabajadores ni en ninguna medida que haya generado beneficios laborales para los trabajadores”.

“Estas modalidades de contratación son para quienes no tienen trabajo o para aquellos que están trabajando en la irregularidad, que es la peor forma de precarización. Dinamizar es llegar con mayor velocidad y agilidad al objetivo. No vamos a retroceder, no vamos a flexibilizar”, recalcó.

En cuanto a la construcción del nuevo Código del Trabajo, Ledesma enfatizó: “Nosotros terminamos un primer proceso, junto con la Asamblea Nacional y acompañados por la OIT, para sistematizar las propuestas en este mes de enero para preparar los borradores, tanto con el equipo legislativo y el Ministerio del Trabajo para presentarle el Presidente de la República, como al de la Asamblea, un primer borrador en este primer trimestre del año”, detalló.

Sobre el incremento salarial, el Secretario de Estado consideró que es suficiente considerando que no ha habido mayo reclamo por parte de los trabajadores y empleadores porque han reaccionado favorablemente a un aumento que ha sido calculado en base a la canasta básica, pero también a un crecimiento económico proyectado técnicamente por el Banco Central, que es del 2.4%. “Los US$11 dólares es un valor que, si bien sigue siendo bajo para las necesidades del trabajador, es necesario para mantener el desarrollo productivo y los empleos en el Ecuador”. (JPM)

