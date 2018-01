Sectores exportador e industrial esperan que Gobierno concrete acuerdos comerciales con EE.UU. para ampliar mercados

Lamentan que se siga hablando de aumentar impuestos y no se genere confianza Sobre la Ley de Reactivación Económica y los acuerdos comerciales para ampliar mercados hablaron, el presidente ejecutivo de FEDEXPOR, Daniel Legarda, y la presidenta de la Federación de Cámaras de Industrias, Caterina Costa. Ambos coinciden en la necesidad de que el Gobierno concrete nuevos acuerdos comerciales con Estados Unidos en búsqueda de competitividad y ampliación de mercados.

“El sector productivo en general y el sector exportador en particular tiene un malestar respecto al devenir de las propuestas del diálogo frente a las medidas económicas que ha tomado el Gobierno pues no reflejan esa base de conversaciones. De todas maneras, el sector productivo y exportador está aquí para trabajar, para continuar con el diálogo, con las propuestas y el debate, pero creemos que debemos ir un poco más allá del diálogo con acciones que evidencien la decisión política de querer llegar a un acuerdo mínimo, a una base mínima de entendimiento sobre la cual podamos avanzar”, ratificó Legarda.

A su criterio, ahí hay una oportunidad bastante grande que hace falta ser trabajada como país entre el sector público y el privado. Una de sus preocupaciones es el trabajo del sector exportador en el mercado norteamericano debido a la poca competitividad, pero en el caso de Estados Unidos específicamente, están teniendo una afectación adicional que es la falta de claridad sobre las condiciones de acceso de los productos.

“Son más de 300 productos con el Sistema General de Preferencias, casi US$400 millones de dólares en exportaciones bajo ese mecanismo que beneficia a cerca de 20.000 empleos directos. Ese mecanismo culminó el 31 de diciembre del 2017. Hemos escuchado con mucho optimismo las declaraciones del ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, respecto de que el Ecuador no será excluido de la lista de beneficiarios”, comentó durante una entrevista que mantuvo en Telerama.

Sin embargo, lamentó que el país entre en un cierto periodo de incertidumbre respecto del tiempo que tiene le Congreso norteamericano para aprobar la extensión de las preferencias. “Eso empieza a afectar la liquidez de muchas empresas exportadoras, sobre todo, a aquellas que están asumiendo el pago de aranceles. Son casi US$400 millones de dólares anuales de estas exportaciones que se suman además, a las que –desde hace algún tiempo atrás- ya no tienen preferencias arancelarias que era el programa ATPDEA”.

“Temporalmente se estableció un mecanismo de compensación que se denominaban como certificados de bono tributario para compensar esa pérdida de competitividad de manera que no se vea afectada una pérdida de mercado. Eso funcionó relativamente bien durante 2014 y 2015, pero en el 2016 empezamos a tener intermitencia en la entrega de estos recursos y quedó pendiente un saldo de ese año por cerca de US$20 millones de dólares y además, el 2017 no teníamos claridad tampoco sobre si se van a entregar o no recursos respecto a esos certificados”, dijo.

Todo esto, mencionó, configura un escenario de incertidumbre para que cerca de US$900 millones de dólares en exportaciones que se van a los Estados Unidos. “Lo que está pasando es que estamos perdiendo mercado en ese país. Nuestras exportaciones no petroleras no van a crecer allí, el crecimiento va a ser cercano al 0%”.

“Nosotros creemos que el Ecuador requiere también de un acuerdo comercial con los EE.UU. y creemos que la recuperación económica, de la inversión, de la producción y de las exportaciones pasa también por poder mejorar muy radicalmente nuestra relación comercial en inversiones con esa nación y eso habla también de que deberíamos buscar un mecanismo preferencial como el que tenemos con la Unión Europea”, sostuvo.

De su parte, la presidenta de la Federación de Cámaras de Industrias, Caterina Costa, se refirió también, durante una entrevista para Contacto Directo, de Ecuavisa, cuestionó la Ley de Reactivación Económica y reiteró que las últimas reformas tributarias afectan a 17 cuerpos legales vigentes y que solo tienen un fin recaudatorio, y no contempla los consensos que se acordaron entre los actores públicos y privados.

Estas reformas, dijo, aumentan el impuesto a la renta a las sociedades, elimina los beneficios que tenía el sector privado en lo relacionado a la reinversión de utilidades, limita y condiciona los incentivos a específicos grupos económicos, entre otros. (JPM)

Fuentes: Telerama – Ecuavisa