Con plantón, moradores y comerciantes de Centro Histórico de Quito rechazan construcción de Paseo de las Siete Cruces

Aseguran que proyecto no fue socializado A propósito de los trabajos que iniciará, desde este viernes 5 de enero, el Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP) para construir el Paseo de las Siete Cruces, moradores y comerciantes de la zona realizaron un plantón en los bajos del Municipio de Quito. Los ciudadanos aseguraron que la obra no fue socializada y reiteraron que no permitirán su construcción.