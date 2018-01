"EMASEO está descabezada", asegura Vicealcalde de Quito; renuncia de gerente debió entregarse a directorio y no a Mauricio Rodas, añade

"Esto no tiene nada que ver con temas políticos, es un tema pragmático, de no quedarse callado frente a lo que está sucediendo en la ciudad", insistió El Vicealcalde de Quito, Eduardo del Pozo, aseguró que la Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito (EMASEO) está "descabezada" después de que saliera del cargo de gerente Juan Pablo Muñoz. Según detalló, la renuncia debió ser entregada ante el directorio de EMASEO, que debe aceptarla y colocar a otro funcionario en ese puesto. En plena crisis, no se puede mantener una empresa sin que esté alguien a la cabeza y alguien responsable, afirmó.