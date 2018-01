Ministerio de Justicia esperará pronunciamiento de Asamblea para autorizar o no salida de Jorge Glas para que comparezca en juicio político

Exvicepresidente solicitó ir personalmente a Comisión de Fiscalización y Pleno de Parlamento para defenderse en este proceso La ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Rosana Alvarado, entre otros temas, confirmó que el exvicepresidente de la República, Jorge Glas, seguirá gozando de seguridad estatal gracias a un decreto que firmó el 3 de mayo de 2017 el expresidente Rafael Correa, en el que amplió a un año la seguridad para los expresidentes y a seis meses para los exsegundos mandatarios. Además, aseguró que es esta cartera de Estado la encargada de autorizar o no la salida del exfuncionario para que comparezca dentro del proceso de juicio político, pero que esperarán que la Asamblea Nacional se pronuncie al respecto.

Sobre la situación en CRS Turi, en Cuenca

“La noche del día martes tuvimos que desarrollar un operativo especial porque se conocía, a partir de la información que se obtiene de diferentes fuentes, que podría existir una arma de fuego en el interior de uno de los pabellones. En reacción al operativo –en donde se encontraron objetos prohibidos y sustancias prohibidas, pero en donde no se pudo detectar la existencia del arma- se dio este suceso en Turi que, a buena hora, fue controlado”, explicó.

Aclaró que no hubo rehenes debido al accionar inmediato de la Policía Nacional. Lamentó, sin embargo, que pese a los controles, este tipo de herramientas ingresen a los CRS. “Los artículos prohibidos ingresan de diferentes maneras, puede darse el caso, incluso, de que haya sido armada al interior del centro. Todavía no tenemos la información final ya que la investigación se desarrolla con Fiscalía, pero precisamente por eso es que tenemos que ejecutar todo el tiempo operativos”.

“Cuando hay un periodo de visitas como el que tuvimos en Navidad, por ejemplo, el ingreso de sustancias y de artículos prohibidos es mayor. La gente, muchas veces, se reciente por los controles y por las requisas que estamos obligados a hacer, pero es para prevenir incidentes y precautelar la seguridad en el Centro”, comentó.

Alvarado precisó que la disputa de poder en el interior de las cárceles es algo que se presenta con mucha frecuencia. Detalló que cuando las personas privadas de libertad están por salir, uno de los temas que dejan pendiente, es quién mantiene el liderazgo de esa celda o de ese pabellón, por lo cual se realizan los traslados. “La gente quiere estar más cerca de sus familiares, con razón, pero más allá de eso la permanencia de una persona en uno u otro centro se hace con un análisis de seguridad”.

En cuanto a la situación del exvicepresidente Jorge Glas

La Ministra de Justicia aclaró que en la cárcel 4, el Exsegundo mandatario no tenía asistencia de ninguna persona que trabajaba en la Vicepresidencia, sino la seguridad. “Eso no le compete a esta Cartera de Estado, sino al Ministerio del Interior, se tiene que hacer una valoración de la seguridad de la persona. A nadie se le desea que disminuya su seguridad, que pueda verse amenazado, que pueda advertirse frente a esta persona algún peligro”.

“De cualquier manera, su permanencia en la cárcel 4 sí se debía procurar para quien era Vicepresidente, porque su calidad ya la ha perdido de acuerdo a la Constitución y la ley. Más allá de eso, se irán tomando las definiciones después de que los recursos judiciales se hayan agotado. Además, la ubicación de una persona privada de libertad depende de algún análisis de riesgo y de conocer cuál es la situación en la que estaba esa persona”, comentó.

Dejando en claro que la cárcel 4 no es un sitio de privilegios. “Allí están policías o efectivos sospechosos del cometimiento de un ilícito y allí está también el señor Jorge Glas. Eso no modifica su situación de detenimiento, no se trata de darle otro trato que no tengan las otras PPL, sino procurar mayores niveles de seguridad para quien fue el Vicepresidente de la República”.

Confirmó además, que sería el Ministerio de Justicia el que autorizaría, conforme a lo que establezca la Asamblea Nacional, veremos si ha solicitado que comparezca personalmente Jorge Glas.

Con respecto a la terna para la Vicepresidencia

“Hemos tenido, en las reuniones de buró político, algunos datos importantes para la reflexión y el análisis. Aquí es importante recordar que quien presida la terna es la persona que esperamos que sea designada como Vicepresidenta o Vicepresidente. Entiendo que ésta se conocerá en las próximas horas, pero de cualquier manera, el ser incluida en esta lista es un halago, es una deferencia, es un gesto de inmensa confianza, pero seremos respetuosos de la decisión de nuestro compañero Presidente y sabemos que quien presida la terna es a la persona a la que apoyaremos”, dijo.

En el análisis que se hizo para conformarla, comentó, existían planteamientos de equilibrio regional y de género. “Creo que es importante que la sociedad de pasos en ese sentido. Creo que es importante y un mensaje para todas las mujeres y, aunque haya quienes critiquen porque no les guste los nombres, es importante para todas nosotras cuando una mujer llega al puesto de representación política”. (JPM)

Fuente: Telediario (Ecuador TV)