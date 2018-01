"Reforzar flota de unidades con camiones no es solución para problema de recolección de basura", reprocha Concejal Eddy Sánchez

Expuso que debió realizarse un plan de contingencias y medidas adecuadas El Concejal de Quito, Eddy Sánchez, se refirió al problema de recolección de basura en la capital. "La falta de planificación, previsión de llevar a cabo un adecuado control y evaluación dela gestión de las diferentes instancias municipales llevan a este estado deplorable que tiene Quito no solo en al recolección de basura".

Señaló que existen unidades de recolección dañadas y falta de repuestos, por lo que la flota solo está al 40%. “La emergencia no es solo en la basura, es en la seguridad; la gestión de riesgos es inadecuado, anti técnico, lo del troje es una mala gestión de la secretaría de seguridad”.

Por otro lado, expuso que el Cuerpo de Bomberos adquirió un helicóptero “sin conocimiento del directorio del Cuerpo de Bomberos. Yo pedí que el Cuerpo de Bomberos incluya en la sesión del directorio el informe de cómo se llevó a cabo, no se lo hizo, le pedí al Alcalde, tampoco lo hizo”.

“Si no se provisionan recursos, no se toman las medidas adecuadas y se aprueba un presupuesto asumiendo no sé qué, algo hay que hacer. Si hay que aumentar la flota, hay que renovar, había que provisionar”, acotó.

El edil aseguró que reforzar la flota de vehículos de recolección de basura con camiones no es una solución. “Debía exponerse un plan emergente, un plan de contingencia para resolver este problema. Estas cosas se lo ha dicho al alcalde. Él es responsable de quien elige”.

De igual manera, dijo que si no se solucionan los problemas, se reunirán entre concejales para tomar medidas. “Quito nos eligió para legislar y fiscalizar. Ya lo hicimos con El Troje, exhortar a la renovación de lo que fue el equipo de funcionarios responsables de este problema, que se efectúen exámenes especiales (a la Contraloría)”.

(AEH)

Fuente: Radio Sonorama