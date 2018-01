Guillaume Long renuncia a Representación Permanente de Ecuador ante ONU y acusa a Presidente Moreno de atropellos y deslealtad (DOCUMENTO)

Asegura que objetivo de Primer Mandatario es sepultar Revolución Ciudadana A través de una carta, Guillaume Long renunció a la Representación Permanente de la República del Ecuador ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales en Ginebra. Aduce que no puede seguir siendo el vocero de "un gobierno que comete el tipo de atropellos que venimos presenciando a lo largo de estos últimos meses". Asimismo, mostró su preocupación por la falta de gestión en estos meses, y lo acusa de haberse dedicado a "enturbiar la gestión de su predecesor".

En una carta de 4, en la que también se dirige a la Canciller del Ecuador, María Fernanda Espinosa, y Andrés Mideros, secretario General de la Presidencia, Long asegura: "He llegado a la conclusión de que no puedo seguir siendo el representante de un gobierno que comete el tipo de atropellos que venimos presenciando a lo largo de estos últimos meses".

"Me rehusó a ser cómplice del peligroso autoritarismo, disfrazado de falso ecumenismo y espíritu dialogante, que hoy coloniza agresivamente a nuestro Ecuador", afirmó.

Por tanto, presentó su renuncia irrevocable en mi calidad de Representante Permanente de la República del Ecuador ante las Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales en Ginebra".

Long asegura que la consulta popular, promovida por el Mandatario, "es inconstitucional y una violación flagrante a la institucionalidad, la democracia y el Estado de Derecho de Ecuador".

De igual forma, dijo sentirse preocupado por la "falta de gestión en estos meses" y que se haya dedicado a "casi exclusivamente enturbiar la gestión de su predecesor y a desprestigiar a uno de los procesos políticos más interesantes y esperanzadores de la historia de América Latina".

"Su deslealtad no es entonces con una persona; es fundamentalmente con un proyecto político que demostró que el neoliberalismo no es el camino ni justo, ni inteligente para alcanzar el desarrollo", agregó Long tras criticar que no haya reconocido, por ejemplo, el manejo económico que permitió superar la crisis en el país.

"Con el pasar de los meses, vemos que no se trata de un proceso de reflexión sobre cómo mejorar o corregir los errores de la Revolución Ciudadana. Su objetivo es sepultarla", enfatizó.

Vaticinó, además, que cuando Moreno "deje de serle funcional a la clase política dominante en esta tarea que le han encomendado, empezarán a devorarse los unos a los otros por sus respectivas ambiciones de poder".

"Al ver que su gobierno busca un retorno a un Estado pre moderno, recomponer el viejo pacto de elites, con pleitesías a sectores plutocráticos y potencias extranjeras, y primeras damas entregando muñecas de navidad, me doy cuenta que tengo que dar por concluido mi participación como servidor público", acotó.

