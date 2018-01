Deportivo Cuenca presenta a su nuevo cuerpo técnico

Además, dirigencia confirma a Guayaquil City como el equipo con el que jugará en la ‘Noche Colorada’ Deportivo Cuenca presentó de forma oficial a su nuevo cuerpo técnico. Galo Cárdenas, directivo del club, fue el encargado de darles a la bienvenida El estratega argentino Aníbal Biggeri se puso a las órdenes del equipo, el gaucho de 52 años tendrá su primera experiencia en el balompié ecuatoriano, antes estuvo en los equipos argentinos de CA Los Andes, CA Atlanta, Chacarita Juniors y entre otros.

Aníbal Biggeri estará acompañado por Horacio Peralta como Asistente Técnico, Matías Biggeri como Preparador físico, y Alejandro Otamendi como Preparador de Arqueros.

Mientras por otro lado también llegaron los extranjeros Brian Cucco quien renovó un año más su vínculo con el cuadro austral, además de los delanteros Facundo Melivillo y Emiliano Bonfigli.

Biggeri, en una rueda de prensa, precisó: “Una de las cosas que me motivó a venir fue el trato de la gente. Somos personas que venimos a trabajar por el club”. Además, sobre algunos fichajes, comentó que están a la espera de confirmar al cuarto jugador extranjero. “Ojalá lo hagamos en próximas horas o días. Iría directo a Quito. He hablado en Argentina con Maxi Coronel, Maximiliano Ojeda y otros jugadores. No descarto a nadie. Las cosas estaban difíciles de resolver por estos días en Argentina”.

En base a tema de refuerzos locales, Biggeri dio un nombre. “Está arreglado todo de palabra con Fabricio Bagüí, pero esperamos firmar el contrato para oficializarlo”, Para finalizar, el entrenador se refirió a las cualidades que busca entre sus jugadores. "Una de las cosas que pedí por favor es que los jugadores tengan buen pie. Soy un técnico ofensivo que me gusta buscar el arco del frente."

Cárdenas también confirmó que ya tienen definido al rival morlaco en la ‘Noche Colorada’, siendo Guayaquil City el equipo que prestará sus servicios en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. "Hemos arreglado de palabra con el presidente de Guayaquil City para que juegue con nosotros la Noche Colorada", contó.

Profundizando sobre la noche de su presentación, la dirigencia se refirió a Carles Puyol, ex defensor del FC Barcelona y la selección española, que suena como la gran figura que estará vistiendo por un partido la camiseta 'colorada'. "La llegada de una figura del fútbol mundial a la Noche Colorada está supeditada al auspicio económico de empresas. O sino no vendrá". (JPM)

