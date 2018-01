EXPRESO (GUAYAQUIL) Vicuña ganó con SUMA y el BIN

La oposición se dividió en la elección de la nueva vicepresidenta. CREO perdió definitivamente tres asambleístas Durante angustiosos segundos, el tablero electrónico que registra las votaciones del Pleno de la Asamblea quedó congelado con 56 votos a favor de María Alejandra Vicuña. De pie, con adoloridos gestos, los morenistas contenían la respiración. Poco a poco, en el otro extremo del hemiciclo, los asambleístas de SUMA, FE, Sociedad Patriótica y alguno que faltaba de la Bancada de Integración Nacional (BIN) fueron cumpliendo con lo acordado; Sí, votaron. Eran las cuatro y cincuenta de la tarde y quien fuera una de las correístas más vociferantes y recalcitrantes de la Legislatura anterior acababa de ser electa vicepresidenta de la República. Con las justas.

Sufrida victoria. Los morenistas, claro, empezaron a negarlo en cuanto salieron al vestíbulo; que siempre tuvieron asegurados los votos, dijeron. Pero quien hubiera mirado con atención las nerviosas evoluciones de Daniel Mendoza y Esteban Albornoz a lo largo de la sesión sabría que no es cierto. A las 15:38 se instalaron y Mendoza no se sentaría en su curul hasta las cuatro y cuarto. No duró ahí ni cinco minutos. Él y Albornoz, teléfonos en mano, salieron, entraron, volvieron a salir, se movieron y desesperaron hasta el inicio de la votación. Sí: sufrida victoria.

Ya en la entrada de la sede legislativa, urgidos por los periodistas inquietos por adelantarse a los resultados, Guillermo Celi (SUMA) y Wilma Andrade (BIN) explicaron las razones de su apoyo al morenismo: que lo hacen “por la gobernabilidad del país”, dijeron. Gobernabilidad: palabra comodín de la jornada. Roberto Gómez (CREO) lanzaba una advertencia: “quienes voten validando la terna serán considerados por nosotros como afines al oficialismo”. De su bancada lo harían, finalmente, tres asambleístas: Patricio Mendoza, Fernando Burbano y Franco Romero. Luego aclararía el mismo Gómez que ellos ya estaban separados del partido. Y que CREO dio muestras de unidad. Es decir: se mostraron unidos porque ya se habían dividido antes.

En los pasillos corría toda clase de rumores: que José Serrano en persona se hallaba en esos mismos momentos asegurando la votación de asambleísta en asambleísta; que de Carondelet ofrecían a los indecisos las direcciones provinciales de la seguridad social; que los del BIN (esto resultó mentira) se encontraban divididos...

La sesión arrancó con una sorpresiva propuesta de cambio del orden del día: Fabricio Villamar (CREO) pidió incluir como segundo punto el tratamiento del abandono definitivo de la Vicepresidencia. Que el Pleno tenía que verificarlo, dijo, y se sirvió del mismo argumento que la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, utilizó la víspera para matar el juicio político contra Jorge Glas al día siguiente. A saber: que el oficio presidencial les pedía hacerlo.

La petición no fue aprobada. La secretaria leyó el oficio de Lenín Moreno, los documentos que dan cuenta del abandono de la Vicepresidencia y los nombres de la terna. El morenista César Litardo mocionó a Vicuña, con un extenso documento que daba todo por resuelto. Su compañera de bancada Teresa Benavides sufrió una especie de desmayo. Luis Fernando Torres (PSC) anunció la voluntad de los suyos de abstenerse. Jaime Olivo (PK) proclamó su apoyo a la primera de la terna porque “necesitamos una vicepresidenta que coadyuve”. Daniel Mendoza y Esteban Albornoz se sentaron al fin y la secretaria corrió las votaciones.

Ganó Vicuña con 70 votos; uno más de los necesarios. Una victoria que habría sido imposible sin la resuelta colaboración de un puñado de nombres cuya alianza electoral con Guillermo Lasso llevó a la Asamblea: Fernando Burbano, Héctor Muñoz, Henry Moreno, Guillermo Celi, Gabriela Larreátegui, Washington Paredes, Patricio Mendoza, Sebastián Palacios, Franco Romero. Todos ellos y los del BIN con la palabra “gobernabilidad” en la punta de la lengua. “Desertores”, los llamó Ana Galarza (CREO). No parece que el adjetivo los conmueva.