Contratos, convenios, consultoría y gestión de EMASEO será auditada por Contraloría

Concejales aprobaron resolución en sesión de ayer El Concejo Metropolitano de Quito aprobó una resolución para que la Contraloría General del Estado audite la Empresa Pública Metropolitana de Aseo (EMASEO EP) en los últimos años. El pedido contempla la revisión de los contratos, convenios y consultorías.

Ayer, durante la sesión del Concejo de Quito, en donde el nuevo Gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo (EMASEO EP), Juan Neira y el Gerente de Operaciones, Fernando Riera, informaron sobre el estado de la flota de recolección de basura, el plan de mantenimiento y el Plan de Contingencia de Recolección de Basura, se resolvió pedir a la Contraloría General del Estado que audite la empresa en los últimos años.

La revisión incluye a los contratos, convenios y consultorías. Además en 21 días, el Gerente de EMASEO deberá presentar el plan urbano y rural de la recolección de basura.

En su intervención, el Gerente de EMASEO, señaló que en estos días continúan poniéndose al día de la situación de la entidad.

“Recién llevo 2 días al frente de la empresa. Sin embargo desde el viernes hasta hoy he estado enterándome y recorriendo las instalaciones y poniéndome al tanto de los diferentes problemas que puedan haberse presentado”, puntualizó.

No obstante, recalcó que, luego de los recorridos realizados en días anteriores y de ayer, se ha comprobado que la situación presentada en el mes de diciembre está casi solventada, pese a ello, el Plan de Contingencia seguirá desarrollándose y se mantendrá con el objeto de concluir con los problemas presentados a partir del 24 de diciembre.

Por su parte Fernando Riera, Gerente de Operaciones de EMASEO, indicó que en mayo del 2014, según el informe recibido de parte de la anterior Administración, se recibieron elaborados los TDRS para la adquisición de equipos destinados a los servicio de aseo con el préstamo del BEDE, por un monto de 22´621.000 dólares. Además a eso se suman las jubilaciones de personal pendiente y los talleres ya presentaban dificultades de funcionamiento.

En julio del 2014, la nueva Administración hizo un diagnóstico de recepción de la empresa. Se determina que el 40.3% de la flota ya había cumplido con la vida útil. Diariamente 15 vehículos no se encontraban operativos y no existían rubros para mantenimiento, afectando la operación normal.

En mayo del 2015, se adquiere la flota con el crédito del BEDE en donde se compra en su mayoría cajas auto compactadoras, recolectores de carga frontal y carga posterior, tracto camiones, y se ejecuta la tercera etapa de la contenerización logrando que el 40% de la ciudad cuenta con este servicio.

En el 2016 se genera el Plan de Jubilación para los trabajadores con un cronograma desde el 2020 al 2021.

En el 2016, se encontró desfases presupuestarios originados por ingresos planificados no alcanzados, debido a la Ordenanza No. 175 aprobada en julio, y en enero la empresa dejó de percibir alrededor de 4’833.449 dólares. Desde enero del 2017, la empresa eléctrica de Quito incrementa a EMASEO la tarifa que cobra por recaudación de 0.11 ctvs, este fue un imprevisto que no estaba presupuestado, generando un desfase de 1’890.103 dólares.

Según dijo, en diciembre del 2017 se presentaron factores que coadyuvaron al problema como fue el daño en los vehículos, falta de repuesto por daños correctivos, mala disposición de residuos, mayor producción de residuos en un 30%, procesos de contratación fallidos por factores externos y menor personal en fechas festivas.

Con información del Municipio de Quito

(PAY)