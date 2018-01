Alfredo Vera se suma a lista de articulistas despedidos de El Telégrafo

Directivos del diario "pretendieron impedirme que emita mi pensamiento político con la adefesiosa sugerencia de que escriba sobre educación o sobre cultura", denunció Desde el 1 de enero del 2018, Alfredo Vera ya no es más articulista del medio público El Telégrafo. Así le informaron Andrés Michelena, gerente general de los medios públicos, y Fernando Larenas, director editorial del periódico en una carta fechada el 29 de diciembre, pero que se hizo pública esta semana. Vera, de su lado, aseguró que se pretendió que sus artículos versaran sobre educación y cultura, pero no sobre política.

En una carta de diciembre del 2018, Michelena y Larenas agradecieron por su compromiso y labor a Alfredo Vera, quien fungió como articulista del medio desde el 2011.

"Como es de su conocimiento a partir de julio de 2017 comenzó una reestructuración institucional y una renovación editorial con la incorporación de nuevas voces y opiniones en las páginas y en los espacios de los medios públicos. Por este motivo le informamos que su trabajo editorial será renovado con otras plumas a partir del 01 de enero del 2018", aseguran los directivos.

En respuesta a su salida, Alfredo Vera publicó un artículo, en el que asegura que "como no podía ser de otra manera, los directivos del diario EL TELËGRAFO, me dieron la oportunidad de recuperar la decencia y la dignidad política al decirme ¡adiós! y así unirme al grupo de editorialistas que me antecedieron en el despido intempestivo, por la intolerancia de los cuánticos oportunistas".

"Mi trayectoria de periodista ha sido siempre la de estar alineado con las causas en defensa de los marginados, y en la lucha contra los causantes de esa marginación. En defensa de la dignidad de los pueblos de Latinoamérica, contra la intervención extranjera que llenó de luto a los pueblos sometidos a las dictaduras militares y a la violencia contra los derechos humanos".

"Los directivos de ese Diario pretendieron impedirme que emita mi pensamiento político con la adefesiosa sugerencia de que escriba sobre educación o sobre cultura y no de política, como así, a estas alturas de mi vida pudiese yo hipotecar mi pensamiento por un espacio de comunicación", denunció.

Asimismo, recalcó que ahora podrá divulgar su pensamiento, a través de las redes sociales.

"Hoy repudio la manipulación, traición y la desvergüenza de un gobernante que repugna a la conciencia de los ciudadanos honestos y leales frente a las convicciones ideológicas y políticas", acotó.

La salida de Vera se suma a la de otros editorialistas como el catedrático e historiador, Juan Paz y Miño, Érika Silva, Aminta Buenaño, Fander Falconí y Pablo Salgado.

(PAY)