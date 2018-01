Polémicas declaraciones de Raúl Patiño: Sabíamos que hacían obras con sobreprecios, nos tenían prohibido fiscalizar en Asamblea (VIDEO)

"Renuncié y mi fui a Suiza, le dije a Lenín: hermano, regresa porque nos sentimos avergonzados", relata en video Se hicieron virales unas declaraciones del ex asambleísta de Alianza PAIS (AP) y hoy cercano al Gobierno de Lenín Moreno, Raúl Patiño, en las que reconoce que sabían que estaba" robando en Petroecuador" y que "ministros hacían obras con sobreprecios". En el discurso emitido en el marco de la campaña por la consulta popular, además, asegura que les tenían prohibidos a los legisladores fiscalizar.

En el video que dura menos de un minuto, Patiño asegura: “Cuántas veces nos reunimos y dijimos: ¿qué hacemos? ¿cómo enjuiciamos a todos esos desgraciados que sabemos que están robando en Petroecuador? de esos ministros que todos sabíamos que hacían las obras con sobreprecios y en la Asamblea no sabíamos qué hacer ¿por qué? porque nos tenían prohibido fiscalizar, era absolutamente prohibido fiscalizar”, dijo.

“Siendo asambleísta le dije: hermano, lo siento pero me voy, no me voy a quedar aquí, siendo cómplices de los corruptos, a los dos años, renuncié y mi fui a Suiza, le dije a Lenín (Moreno): hermano, regresa porque nos sentimos avergonzados de algunos amigos del que gobernaba, pero que, por ser amigos, se dedicaron a hacer fiesta”, aseguró.

Raúl Patiño fue electo como legislador en los comicios del 2013 por la provincia del Guayas; en 2015 renunció.

Las declaraciones causaron revuelo entre varios políticos, entre ellos, el líder del movimiento de oposición, Guillermo Lasso.

A confesión de parte, relevo de prueba. Debe ser llamado a la fiscalía. https://t.co/083R6gLX2Y — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) 12 de enero de 2018

Otros políticos, especialmente, de oposición se refirieron a las afirmaciones.

Que VERGÜENZA decir que se sabían los actos de corrupción y que les prohibían en la @AsambleaEcuador FISCALIZAR. Si sabe #RaulPatiño que es deber de todo funcionario público denunciar diga los nombres y quien daba las órdenes. Ya no solo MANGAS nos cuenta las verdades pic.twitter.com/oP1l4uCoc4 — Homero Castanier J. (@hcastanierj) 12 de enero de 2018

INCREIBLE! Raúl Patiño se destapa, a confesión de parte relevo de pruebas Señores! https://t.co/6r8aK26XRG — Anita Galarza (@AniMeGalarza) 12 de enero de 2018

Con información de Twitter

