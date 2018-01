Con plan gubernamental, se ahorrarán USD$310 millones en enfermedades de origen hídrico

En "misión Agua y Saneamiento para Todos" se invertirán USD$2 mil millones Humberto Cholango, Secretario Nacional del Agua, habló acerca de la implementación de la primera fase de la "Misión Agua y Saneamiento para Todos", que busca la rehabilitación, reconstrucción y ejecución de programas para dotar de agua potable a 55 cantones en una etapa inicial, afirmando que la ejecución de este programa no responde a la coyuntura política sino que busca beneficiar a todo el país. El funcionario dijo que con este proyecto se reducirá en USD$310 millones el gasto por concepto de enfermedades de origen hídrico.

Cholango sostiene que la implementación de esta iniciativa se concibió desde la época de campaña, cuando el Presidente Moreno visitó el país y determinó la implementación de este programa de forma urgente: “Es una política del Presidente Moreno que llevamos adelante con diálogo y recibiendo las propuestas, el Presidente miró la situación que vivían las personas en temas de saneamiento y agua potable, por eso se planteó una misión que permita ayudar a los ecuatorianos”.

El titular de la Secretaría del Agua también explicó que el trabajo interinstitucional entre varias Carteras de Estado han sido muy importante para llevar adelante esta misión que permitirá generar empleo y mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos: “Varias entidades forman parte de esta misión, se invertirán alrededor de USD$2 mil millones, generando 130 mil empleos y reduciendo USD$310 millones de dólares en enfermedades de origen hídrico”

Otro de los objetivos de esta misión es combatir la desnutrición infantil, generar empleo, promover el turismo y dar más oportunidades a cantones y provincias que han sido excluidos por varios años.

Explicó que la inclusión de estos proyectos no buscan aprovechar la coyuntura política del país: “Después del 4 de febrero vamos a seguir trabajando, esto no tiene que ser política de Gobierno, sino política de Estado, esto tiene que ser permanente, porque no estamos mirando banderas políticas, estamos trabajando por el Ecuador”.

En la primera fase de la "Misión Agua y Saneamiento para todos" se contará con una inversión de 275 millones de dólares, y buscará beneficiar a 1 600 000 personas.

(PF)

Fuente: Sonorama