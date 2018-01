Algunos de los miembros del Foro no iremos a dialogar con Gobierno si es que reunión es con Ministro de Finanzas, advierte Eduardo Valencia

"Él es parte del problema", recriminó el integrante de agrupación conformada también por Mauricio Pozo, quien espera que se dejen de lado ideologías para cambiar modelo Mauricio Pozo y Eduardo Valencia, son dos de los miembros del Foro de Economía y Finanzas. Los integrantes han sido convocados por el presidente de la República, Lenín Moreno, a una reunión luego de que conociera sobre los planteamientos que proponen para que el Gobierno los analice y aplique. Para Pozo, es importante que se dejen de lado las tendencias ideológicas y se puedan llegar a acuerdos para cambiar el modelo de los últimos 10 años. Sin embargo, Valencia lanzó una advertencia, y es que según dijo, si es que la cita es con el ministro Carlos de la Torre, varios de los participantes de la agrupación, no asistirán.

“No se puede continuar con lo que se ha visto en los últimos 10 años. El país ha tenido un proceso de endeudamiento absolutamente desproporcionado. El país ha vivido una suerte de abandono para el sector productivo, no se ha insertado en los mercados internacionales, ha crecido el tamaño del Estado en proporciones que duplican lo que fue hasta el 2007 y eso, en el tiempo, es absolutamente insostenible”, comentó el Exministro de Finanzas.

Según Pozo, el país enfrenta problemas presupuestarios, de liquidez y el Gobierno no tiene recursos para atender todo lo que debe y empieza a tomar fondos “de todas partes”, el Banco Central (BCE) opta por “succionar” las reservas internacionales entregándole bonos, pide dinero a la seguridad social, coloca papeles en el mercado a tasas altas, prevende petróleo, utiliza entidades autónomas para sacar dinero (caso PETROECUADOR), etc.

“Ese rumbo no puede seguir, las políticas económicas no pueden seguir siendo las mismas, el modelo económico del anterior gobierno es absolutamente fracasado y, por lo tanto, un primer punto que estamos planteando en esta primera entrega del Foro es hacer un cambio de fondo y de forma a la manera en cómo se estaba llevando la economía”, comentó.

Reiteró que el Estado es “obeso” y que refleja que ya no es suficiente lo que se percibe por ingreso permanente, por lo que se ve abocado a endeudarse como sea y sin importar las condiciones y, cuando ya no alcanza el dinero, se producen problemas como el suscitado, por ejemplo, con los fondos tomados de la cuenta de reconstrucción para la liquidez. “Esto es producto de este manejo desordenado del fisco que genera problemas, no solamente aquí de deuda, sino en el sector externo, monetario, privado”.

Luego de conocer sus propuestas, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que se dialogará con los miembros del Foro para receptar sus puntos de vista. Para Mauricio Pozo, en este tema no debería existir la ideología de por medio. “Aquí hay dos formas de manejar la economía: o se lo hace bien o se lo hace mal. Aquí no hay color ideológico. El que se maneje con austeridad las finanzas públicas no tiene color de izquierda o derecha”.

“El que se inserte a Ecuador en el mundo, no tiene color ideológico, el que se le dé al sector privado todas las garantías y las seguridades para que pueda producir y contratar gente no tiene color ideológico. Yo esperaría que el pragmatismo sea lo que prime en el manejo de la economía porque, caso contrario, los impactos van a empezar a llegar. Por ideologizar la política económica le pasó lo que le está pasando a Venezuela y yo, ni ninguno de los miembros del Foro, queremos que le pase eso al Ecuador”, reflexionó Pozo durante una entrevista en Ecuavisa.

Con este concepto coincidió el analista económico y también miembro del Foro, Eduardo Valencia, en una entrevista para Teleamazonas, quien consideró que las tendencias políticas deben dejarse a un lado. “El documento que fue suscrito unánimemente por todos lo que propone al país y al Gobierno es que este momento se cambie radicalmente el rumbo de la economía en un giro de 180 grados para que retome lo que, en economía, es fundamental: la restauración de los equilibrios macroeconómicos porque de ellos depende el que los resultados de este manejo favorezcan a la gente”.

Explicó que las decisiones del Foro se toman en común y estando al tanto de lo que está sucediendo, pero no se ha recibido una invitación formal para alguna reunión. “En las redes sociales así se lo indica, pero que yo conozca no se la ha recibido. Pero el tema es que, por lo menos, a título personal, yo no creo que sea el Ministro de Finanzas el que vaya a ser el interlocutor válido para este grupo de personas. En mi opinión, él es parte del problema”.

“Nuestro objetivo fue, precisamente, denunciar que la política económica de Correa (Rafael) fue nefasta para el país y que, lamentablemente, durante estos siete u ocho meses de Gobierno también está dirigida por integrantes del mismo equipo económico o, por lo menos, que tienen la misma mentalidad y que ha llevado al fracaso al país, así que yo no acepto la sugerencia del Ministro por más bien intencionada que esté de que vayan otras personas o de que nos reunamos con él. Ciertamente algunos no iremos a esa reunión si es con el Ministro de Economía”, comentó.

Como no existe una invitación formal, mencionó, hay opiniones dispersas de que la cita se realizaría en Guayaquil o Quito. “Supuestamente se ha hecho contacto con algún miembro de Foro, pero que todavía no ha sido comunicado a los demás miembros. Entonces, la cosa está en el aire. La cosa está en el aire y, por tanto, tendríamos que esperar a ver qué sucede”.

“Pero, obviamente, lo que a nosotros nos interesa es que sea el señor Presidente de la República el que nos escuche libremente, sin ataduras, sin compromisos con las personas que integran el Gabinete. Lo realmente importante es que él comprenda el momento difícil que vive el país porque, lamentablemente, parecería que en estos ocho meses algunas acciones –las más importantes- continúan bajo los mismos parámetros del gobierno anterior. Por eso es nuestra premura, para que esto se suspenda inmediatamente, que se cambie el rumbo porque, de no ser así, los desequilibrios macroeconómicos se agudizarán y el país seguirá viviendo de volúmenes enormes de deuda externa que son insostenibles”, sostuvo. (JPM)

Fuentes: Teleamazonas - Ecuavisa