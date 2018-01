Jueza negó pedido de información y ampliación de plazo para entrega de pruebas de descargo a superintendente Carlos Ochoa

Funcionario presentó sus evidencias para su defensa tras predeterminación de destitución de Contraloría La jueza Marianela Maldonado negó dos solicitudes presentadas por superintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa. La primera, sobre el pedido de información a la Contraloría General del Estado (CGE) y la segunda, acerca de la ampliación del plazo para la entrega de las pruebas de descargo ante la predeterminación de destitución.

La magistrada definió que la acción de información no reúne los requisitos constitucionales y legales, ya que “la Contraloría ha actuado en ejercicio de sus legítimas facultades”. Mientras que, en cuanto a la ampliación del plazo, expuso que no se ha demostrado la vulneración de un derecho, por lo que, no se puede ampliar los plazos establecidos.

Es así que Carlos Ochoa presentó sus pruebas de descargo por la predeterminación de destitución que le impuso la Contraloría General del Estado. El funcionario cumplió con este trámite este jueves. Los abogados de la CGE deberán analizar la información proporcionada.

Si es que se demuestra que no hubo perjuicio al Estado, la sanción se desvanecerá, caso contrario, será ratificada. El equipo de la Contraloría no tiene un plazo legal para cumplir con este trámite.

Cabe recordar que en diciembre, la entidad de control predeterminó la sanción administrativa de destitución contra el Superintendente tras una auditoría a Gama TV, canal incautado en el que él ejerció como director de noticias.

El organismo de control ha predeterminado responsabilidades civiles y administrativas por US$15,7 millones de dólares a más de 21 exdirectivos de ese canal, que desempeñaron altos cargos entre 2010 y 2016. En el caso particular de Ochoa se señala que habría adquirido para su uso personal y con fondos de Gama TV un vehículo en 2008. (JPM)

Fuentes: Teleamazonas – Ecuadorinmediato.com