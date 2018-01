Gerente de Hospital Eugenio Espejo descarta epidemia de influenza AH1N1

Directivo de Casa de Salud explicó que no existen casos suficientes para considerar una epidemia El Gerente del Hospital Eugenio Espejo de Quito, Andrés Sotomayor, explicó que no existe una epidemia de gripe AH1N1, debido a que los casos reportados son menores que en años anteriores y no cumplen con las características necesarias para catalogarlo de esa manera. Por lo cual hace un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y utilizar los protocolos de salud correspondientes.