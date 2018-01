Ricardo La Volpe: "Sería un orgullo dirigir a Ecuador"

Entrenador es una de las opciones que maneja la FEF, al igual de Daniel Passarella, Víctor Manuel Vucetich y Gerardo Martino El técnico argentino - mexicano, Ricardo La Volpe fue consultado sobre los rumores que se han vertido en las últimas semanas y que lo vinculan como uno de los principales candidatos para dirigir a la Selección Ecuatoriana de Fútbol, a lo cual expresó que sería un orgullo ser tomado en cuenta y convertirse en el entrenador de la selección de mayores. Además apuntó que no tiene representante y trata de manera directa las propuestas que le llegan.

La Volpe, explicó que los jugadores ecuatorianos que ha podido observar tienen buena técnica y una gran condición física "Ecuador es un país que tiene buena técnica de los jugadores que he podido ver en el mundo. Me sorprendió que Ecuador no clasifique al Mundial. Ahora ya no se gana con la camiseta o con el nombre como el caso de Chile".

El técnico fue citado por el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Carlos Villacís, como uno de los candidatos para ser el nuevo entrenador de la Tricolor: "Sería un orgullo dirigir a Ecuador así como lo fue con México en el Mundial 2006".

De la misma manera explicó que no tiene representante, por lo cual las ofertas las analiza de forma directa: "Yo no tengo representante, soy el que se sienta y mira lo que es mejor para mí”, también señaló la importancia de tomar en cuenta a jugadores del campeonato local: "a veces nos olvidamos de los jugadores que juegan dentro del ámbito local, nos enfocamos en los que han salido al exterior".

Al ser consultado sobre la vocalía de Ecuador, apuntó que "la altura es una ventaja, dependiendo de los jugadores que estén. En México todos los jugadores juegan en el exterior y les cuesta". El técnico es mencionado como uno de los candidatos a dirigir la Tricolor al igual de Daniel Passarella, Víctor Manuel Vucetich y Gerardo Martino.

(PF)

Fuente: Ecuavisa – Estadio