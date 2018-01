Manuela Picq anuncia su regreso a Ecuador este lunes: "Pediré mi visa la próxima semana en Quito"

Activista aseguró que ingresará como turista, pero presentará documentación para conseguir su estadía en el país Luego de que la canciller María Fernanda Espinosa asegurara que la ciudadana francobrasileña Manuela Picq no tiene ninguna restricción para volver a Ecuador y ejercer su derecho a la libre movilidad, la activista anunció su regreso al país este lunes. "Voy a ir la próxima semana al Ecuador ya que decidieron dejarme entrar y pedir la visa", confirmó.

“Sí, fue una gran sorpresa escuchar la declaración de la Canciller porque hace dos años y medio que estamos pidiendo visas y sistemáticamente las están negando y no reconocen nuestro matrimonio ancestral. Tengo un pedido de visa MERCOSUR de dos años que está desde el mes de diciembre esperando en la Embajada ecuatoriana en París y que sigue sin respuesta”, comentó.

La activista pide que se le otorgue la visa que ha estado solicitando hace más de un mes y cuya respuesta aún no llega. “Voy a ir la próxima semana al Ecuador ya que decidieron dejarme entrar y pedir la visa a ver si esta vez deciden practicar lo que dicen”.

Picq ingresará a Ecuador como turista, sin embargo, pedirá también aclaraciones en cuanto a su permanencia en el país hace algunos años ya que estaba en el territorio con una visa de trabajo. “Estoy pidiendo hace dos años los papeles para vivir aquí porque no quiero venir como turista, sino como profesional y compañera de vida (de Yaku Sacha Pérez) y poder instalarme”.

“Ya que no me dan la visa para vivir en el Ecuador, ingresaré con la visa de turista como lo proponen, pero espero que, una vez en el país, cumplan con sus promesas, lo que no ha hecho ni de lejos el Consulado ecuatoriano en París. Siguen sin darme alguna respuesta a pesar de haber enviado muchos mails pidiendo explicaciones del porqué se demoran tanto en un proceso que no dura más de dos o tres días”, mencionó.

En cuanto al trámite en MERCOSUR, la cónyuge de Pérez Guartambel precisó que es una visa prácticamente automática por los acuerdos bilaterales que mantiene este organismo como Ecuador. “Este documento la pedí en el 2015, después de mi expulsión y fue negada de manera arbitraria, sin ninguna justificación ni motivación. La he pedido de nuevo el mes pasado y sigue sin respuesta”.

“Yo no tengo ni cita en la Embajada de Ecuador, pero voy a entrar como turista como me indican que me van a dejar ingresar y voy a presentar, nuevamente, la documentación en la Cancillería para pedir esta visa MERCOSUR”, ratificó. La activista llegó al país en el 2004 y en el 2015 fue expulsada. (JPM)

Fuente: Regresando con Andrés Carrión (Radio Platinum)