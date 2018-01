Desde hoy rige tasa aduanera para bienes que ingresen a través de couriers

Según SENAE, fórmula de cálculo del monto es la misma que se aplica para el resto de importaciones La tasa aduanera de USD$0,10 para algunos bienes que ingresen al país a través de couriers entrará en vigencia desde hoy, 15 de enero. Según el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), la fórmula para el cálculo del monto a cancelar es la misma que se aplica desde el pasado 13 de noviembre para el resto de las importaciones.

Es decir, se divide el peso neto declarado por paquete, en gramos, para una unidad de control (gramos) y se multiplica por USD$ 0,10. Para los couriers, SENAE estableció una unidad de control única de 10.000 gramos.

La tasa aduanera aplica para paquetes de las categorías C, D y F de couriers. Los de la categoría C son todos los paquetes que pesan hasta 50 kilogramos y cuestan hasta USD$2.000 que no entren en ninguna otra categoría, como televisores. La categoría D es para ropa y calzado; y la categoría F tiene que ver con libros y equipos tecnológicos.

De acuerdo a representantes del sector, la afectación a los precios de los productos que se trae por esta vía no será considerable. En los casos más extremos, lo máximo que un cliente pagará por la tasa aduanera será USD$0,50.

Uno de los productos que más se trae en esta categoría son los computadores portátiles. Por la tasa aduanera, el usuario debería pagar USD$0,26. Las empresas de courier se encargarán de realizar el cálculo para cada caso y cobrarán el monto en el precio final.

Esta medida empezó desde el pasado 13 de noviembre para las importaciones en general. Sin embargo, la tasa ha sido criticada por diferentes sectores, como las Cámaras de la Producción. Incluso, socios comerciales de Ecuador como Estados Unidos y la Unión Europea han manifestado su preocupación.

Por su parte, las autoridades han explicado que el dinero recaudado servirá para financiar el servicio del control del contrabando que presta la Aduana, a través de nueva maquinaria, escaners, entre otras cosas.

Luego de los reclamos, la Aduana puso un techo de USD$700 por unidad para todos los productos, pero las Cámaras han mencionado que la medida debe ser retirada en su totalidad.

Hasta el 17 de diciembre del 2017, SENAE recaudó USD$2,6 millones por el cobro de la tasa. Según estadísticas de esta entidad, los productos que más han generado recaudación son ropa, alimentos preparados, calzado, artículos de peluquería y frutas.

(AEH)

Fuente: Expreso