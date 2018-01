Fiscal insiste que no tiene informes en Contraloría y apunta a defensa de Pólit difusión de supuesto documento

Ataques a horas de instalar audiencia preparatoria de juicio a ex Contralor, asegura Carlos Baca, fiscal General del Estado, negó la existencia de un informe con indicios de responsabilidad penal en su contra cuando integró comisión 30S. Recalcó que el "ataque" llega a horas de la audiencia preparatoria de juicio en contra del ex Contralor General del Estado, Carlos Pólit. El Fiscal manifestó, de igual forma, que los "empleados del señor Pólit" le han ocultado al país un informe de la Contraloría en los que certifica que no existen responsabilidades en su contra.