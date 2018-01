Fiscalía no descarta investigación tras declaraciones de ex asambleísta Raúl Patiño

Ex legislador aseguró que se conocían actos de corrupción, pero se pedía, desde el Gobierno, que no se los fiscalicen "Vamos a continuar en las investigaciones penales que corresponda", afirmó el Fiscal General del Estado, Carlos Baca, al ser consultado sobre las declaraciones del ex asambleísta de Alianza PAIS, Raúl Patiño, quien sostuvo, en un video difundido en redes, que al interior del Gobierno se conocía sobre los actos de corrupción, pero que se les pidió no fiscalizar en el Poder Legislativo. Baca, asimismo, dejó en claro que se abstendrá de analizar cualquier tipo de situaciones de naturaleza política.