Jorge Glas: Cuando lideraba reconstrucción, pedí a Ministro de Finanzas asignaciones para obras, siempre tenía excusas para darme una respuesta negativa

"No era inoperancia, sino la política de "hacer caja", sostuvo Jorge Glas, ex vicepresidente del Ecuador, asegura que "no es un accidente, no es casualidad" el retiro de USD$300 millones de la cuenta de la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto por parte del Gobierno de Lenín Moreno. Según reveló, cuando estaba al frente de las obras en Manabí y Esmeraldas "reclamé enérgicamente varias veces al Ministro de Finanzas para que asignara las partidas presupuestarias para continuar con las obras. Siempre tenía excusas para darme una respuesta negativa. Ahora comprendo que no era inoperancia, sino la política de "hacer caja"; se trataba de una acción deliberada para no ejecutar", sostuvo. En otro tema, el ex Segundo Mandatario insistió en que está en indefensión pues no se ha notificado por escrito su sentencia en el delito de asociación ilícita, en la causa ODEBRECHT, e insistió que el siguiente en la lista es Rafael Correa, ex Presidente del Ecuador.