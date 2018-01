Rafael Correa: Pese a que tenemos la razón jurídicamente en cuanto al litigio interno, hoy probablemente nos roben el movimiento Alianza PAIS

Se concretará creación de Revolución Ciudadana: "La historia será despiadada con esta gente, con los traidores", enfatizó El ex Presidente de la República, Rafael Correa, alertó que en estos días "probablemente nos roben el movimiento" Alianza PAIS en la disputa interna que se teje sobre la titularidad de la agrupación política entre los bandos correístas y leninistas. "Podrán robarnos las oficinas, robarnos los colores, los lemas, que son parte de la historia, los recursos, pero no podrán robarnos a nuestra gente, nuestra historia", sostuvo, al tiempo de manifestar que el próximo paso será constituir el movimiento "Revolución Ciudadana".

En rueda de prensa, el ex Presidente de la República recalcó que hace 11 años, se arrancó con el proyecto popular histórico.

“Sorprendimos a la región y al mundo bajo el Movimiento Patria Altiva i Soberana que se convirtió en el partido con mayores logros en Ecuador”, aseguró.

"Estamos a punto de que nos roben", indicó el ex Mandatario, recalcando que, actualmente, "tener la razón" es un detalle irrelevante.

Dijo que “pese a que tenemos la razón jurídicamente en cuanto al litigio interno del Movimiento, pese a que nos asiste toda la razón, hoy probablemente nos roben el Movimiento. Se trata solamente del abuso del poder político”.

“A pesar de estas adversidades, de esta pesadilla de 8 meses, de gente que no dudó en meter la puñalada por la espalda a sus propios compañeros, pese a este nuevo golpe seguiremos adelante”, puntualizó.

Asimismo, comentó que “la historia será despiadada con esta gente, con los traidores”. Pese a ello, seguirá adelante, aseguró Correa.

“Podrán robarnos este edificio que con tanto esfuerzo adquirimos, podrán robarnos la sede de Shyris, de Cuenca, podrán robarnos las oficinas, robarnos los colores, los lemas, que son parte de la historia, los recursos, pero no podrán robarnos a nuestra gente, nuestra historia”, apuntó.

“Será un día triste por el robo del movimiento que hizo historia”, agregó Rafael Correa, quien mencionó que se creará el movimiento Revolución Ciudadana.

“Ayudaría en lo que pueda, pero tengo que regresar a Bélgica, donde reside mi familia”, manifestó, al tiempo de negar que, por ahora, tenga pensado en postularse a la Alcaldía de Quito o de Guayaquil.

“Yo no sé, de dónde sacan eso, he dicho que no voy a regresar al país durante años”, insistió, aunque recalcó que volverá a Ecuador después de las elecciones de 4 de febrero próximo.

(PAY)