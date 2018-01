Ecuador ya fue notificado sobre denuncia ante CIDH por caso 30-S, confirma asambleísta César Carrión

Legislador fue el exdirector del Hospital de la Policía Nacional en este tiempo El exdirector del Hospital de la Policía Nacional y actual asambleísta de CREO, César Carrión, aseguró que su demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la revuelta del 30 de septiembre del 2010 (30-S) ya fue notificado al procurador general del Estado, Diego García.

“Yo le he pedido a la Comisión Interamericana que valoren si es que yo estuve siete meses y medio en prisión comparado con el juicio que presentó el expresidente de la República, Rafael Correa. Este documento ya está en conocimiento del Procurador y de mi persona para continuar con los siguientes pasos que corresponden”, comentó.

Según Carrión, este caso tiene que pasar a la Corte Penal de Costa Rica en donde habrá el juicio como tal. “Es lógico que haya un derecho de repetición, tanto del Estado, como de todas aquellas personas que intervinieron o facilitaron la acusación sin fundamento hacia mi persona”.

“La Procuraduría ha sido notificada el 1 de diciembre del 2017 e, inclusive, pidieron una prórroga. Es decir, desde la defensa del Estado no habían contestado y pidieron un tiempo hasta el 7 de diciembre. Sin embargo, ha pasado un buen tiempo desde esa fecha y el día de ayer he presentado un nuevo escrito solicitando a la Comisión que me informe qué documentos presentó la Procuraduría”, comentó. (JPM)

Fuente: Sonorama