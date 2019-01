"Se van a repartir la patria y vamos a comenzar un proceso de inestabilidad que ojalá no afecte al país", lamenta Rafael Correa sobre consulta popular (Entrevista Total - AUDIO)

Audio Enero 29 - Rafael Correa



Las 15 entrevistas más importantes de Ecuador en 2018 Previo a la Consulta Popular que se realizó en Ecuador el 04 de febrero del 2018, el Expresidente de la República, Rafael Correa, habló acerca de lo que sería la situación del país en el caso de ganar el SÍ en este referendo. Correa insistió en que con esta iniciativa, "se iban a repartir la patria" y el país iba a comenzar un proceso de inestabilidad en diversos ámbitos. El Exmandatario realizó campaña abierta por el NO en las preguntas 2, 3 y 6 de la Consulta Popular, además, la calificó como inconstitucional, debido a que el Presidente Moreno omitió el criterio de la Corte Constitucional para convocarla. De igual forma, anticipó que de ganar el SÍ, iniciaría una persecución política y judicial contra él y los funcionarios que simpatizan con la Revolución Ciudadana: "Con la pregunta 3 ponen Fiscal para perseguirte, con la 2 ya no puedes ser candidato a presidente, pero para no ser candidato a la Asamblea, con la 1 te acusan de tráfico de influencias y te inhabilitan de por vida".

El expresidente de la República, Rafael Correa, en declaraciones exclusivas para "El Poder de la Palabra", de Ecuadorinmediato.com/Radio, defendió el voto por el No en las preguntas 2, 3 y 6 de la consulta popular y referéndum. Sin embargo, no dejó de cuestionar las demás interrogantes, tomando en cuenta además, los anexos de las mismas. A su criterio, con esta iniciativa, "se van a repartir la patria y vamos a comenzar un proceso de inestabilidad" que, espera, no afecte al país. Para el Exmandatario, el presidente Lenín Moreno debería enfrentar juicios político y penal por arrogación de funciones y rompimiento del orden constitucional por la convocatoria "ilegal" a la consulta popular.

Sobre la "ilegalidad" de la consulta popular

“Hemos hecho una campaña en condiciones, claramente, adversas extremas, invisibilizados por la prensa, con garroteros que quieren incidentar nuestros recorridos después de que tenemos ocho meses de un discurso único sin contrapeso, sin contradicción, un discurso de traición y difamación permanente, pero ahí sigue la lucha”, reflexionó.

Sin embargo, a su criterio, en una campaña electoral –en este caso con dos opciones- debe haber voces por el Sí y por el No; siempre y cuando se haya cumplido con la Constitución para convocarla. "Todos hemos tenido una voz por la patria y el orden constitucional y aquí se rompió eso. El tema a favor del Sí o del No, izquierda – derecha, correístas – anticorreístas, debemos empezar diciendo que aquí hay un brutal rompimiento del orden constitucional”.

“Hace unos días, el Presidente tuvo una desafortunada intervención, insólita y ya vergonzosa de un Jefe de Estado, diciendo que ‘por ahí hay un desubicado que está diciendo que la consulta es inconstitucional y que cómo va a ser inconstitucional consultar al pueblo que es el propietario del poder porque cualquier pregunta que se le haga es constitucional’. Entonces fue constitucional el referéndum de Cataluña, pero resulta que nadie lo reconoció y el expresidente Puigdemont está fugado en Bruselas por todos los procesos judiciales que debería tener Moreno porque se arrogó funciones. Debería tener juicio político y penales por esa gravísima arrogación de funciones y rompimiento del orden constitucional”, sentenció.

Recordando además, que el artículo 104 de la Constitución de la República establece que en todos los casos de consulta popular, se requerirá del dictamen previo de la CC sobre las preguntas. “Lo que hizo Moreno es botar a la basura la Constitución de Montecristi con su peculiar reflexión de que todo lo que se le pregunte a la gente es constitucional y no hay que pedir permiso de la Corte Constitucional”.

El artículo 438, numeral 2: “La CC emitirá dictamen previo y vinculante de constitucionalidad en todos los casos de convocatoria a consulta popular”. Artículo 443: “Corresponde a la Corte Constitucional cuál es la vía idónea para modificar la Constitución”, relató, explicando este último reglamento: “Cuando hay modificación de la Constitución, se llama referéndum. Por eso es que las cinco primeras preguntas son de referéndum y las dos últimas consulta popular porque tienen que ver solo con ley”.

“Pero tú puedes modificar la Constitución hasta ciertos límites, si hay regresión de derechos –como en la pregunta 2- eso es Asamblea Constituyente, eso le corresponde determinar a la Corte Constitucional. Además, hay preguntas que no puedes hacer como la 3, que era negada en un 90% por el informe de la Jueza, que ya estaba listo porque es un golpe de Estado, es acumular todos los poderes en Carondelet”, cuestionó.

Rafael Correa argumentó que, tan solo por lo antes mencionado, la consulta popular ya es inválida y es legítimo que la ciudadanía vote siete veces No rechazando este “brutal” proceso, alegando que no se ha visto algo así, al menos que él recuerde, en América Latina. “No fue un error, fue un engaño”, sentenció, recordando que el Jefe de Estado, el 22 de noviembre, al enterarse que el informe –que se filtró en redes- de la jueza Tatiana Ordeñana, tenía dictamen negativo en algunas preguntas, decidió convocar a consulta mediante decreto ejecutivo.

“(El informe) tiene más de 200 páginas. Modifica, hace observaciones, sobre todo a las preguntas, hay que poner antecedentes, todo esto está en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, hay una serie de requisitos. El informe de la Corte tiene que revisar considerandos, que haya solo un tema por pregunta, que éstas no sean inducidas. Por ejemplo, la pregunta 2 es ya Sí o Sí, por la forma en la que la han presentado; pero en lo medular, negaba esta interrogante por retroactiva y la 3 la negaba en el 90% por absolutamente inconstitucional y solamente permitía que se eligieran los nuevos consejeros del CPCCS por voto popular”, sostuvo.

Según Correa, de esto se enteraron las autoridades de Carondelet, pese a que la reunión de la CC estaba convocada ya para el 5 de diciembre para tratar el informe; y por la desesperación se convoca al plebiscito por decreto. “Se enteran de esto y Moreno, desesperado, porque se le caía la parte medular de la consulta –porque las otras cinco preguntas son relleno ya que se las podría tratar por la Asamblea- se le ocurre la estrategia o la leguleyada de que se acabó el plazo de la CC”.

“Él no lo tiene que decir, sino un Juez competente; pero, incluso si es que fuera cierto, él convoca un 29 de noviembre, y ya el 5 de diciembre estaba convocada la reunión de la Corte para tratar ese informe, ¿qué le costaba esperar seis días más? No nos engañemos quiteños y ecuatorianos, fue la trampa porque no quería el informe constitucional que le negaba las preguntas 2 y 3 por inconstitucionales”, sentenció.

SOBRE PEDIDO DE INTERVENCIÓN DE COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH)

Para el Expresidente, este es un tema que va a llegar hasta las más altas instancias internacionales. “Entonces pregunta, cómo se habría llevado a cabo el cómputo del término de 20 días, porque conoce la Comisión que, en verdad, finalizaba el 7 de diciembre, de acuerdo al reglamento de sustanciación, desconocido por el Presidente de la República. La ley dice máximo 20 días, pero el reglamento dice que se suspenden los plazos por la participación ciudadana, es decir, los Amicus Curiae”.

“A tal punto que cuando el Presidente manda los decretos, los abogados de la Presidencia estaban en Amicus Curiae en la Corte. Pero si el reglamento, de acuerdo al Presidente, contradice la ley, entonces la ley contradice la Constitución –que es imperativa- ya que dice que en todos los casos de consulta popular se requerirá el dictamen previo de la Corte Constitucional. No hay por dónde perderse y eso lo sabe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ya el Sistema Interamericano. Esto va a ir a parar a la Corte Interamericana”, reprochó.

Con el documento en mano, Rafael Corre continuó leyendo algunas de las preguntas que la CIDH hizo al Estado ecuatoriano sobre la consulta popular. “Exposición de motivos por los cuales habría propuesto, en el referéndum constitucional, la terminación anticipada del cargo de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”. ¿Por qué? “Porque la Comisión sabe que existe el juicio político. Si tú quieres destituir a alguien no te puedes inventar mecanismos ad hoc, de acuerdo a la coyuntura política, una consulta”.

“Estaba el juicio político, ¿por qué no lo hicieron? Y yo insisto, porque no era el plan cambiar a los miembros, sino apoderarse del Consejo durante un año para hacer la feria de la alegría. Además, pregunta sobre las características, funciones y efectos del mandato que tendrá el Consejo que asuma transitoriamente las funciones del CPCCS –porque sabe que le están dando funciones no contempladas en la Constitución y exclusivas de la Asamblea Nacional, esto es: destituir autoridades e, incluso, funciones que nadie tiene, como destituir a la Corte Constitucional, que es designada por el CCPCCS, y que no la puede ni destituir la Asamblea”, ejemplificó.

El Exmandatario aclaró que esta denuncia no fue puesta por él, sino por un grupo de consejeros de Participación Ciudadana, lo que quiere decir que no pueden argumentar que ahora se ha valido de este organismo internacional, cuando en el momento en el que era Presidente, lo denostaba. Pero además, remarcó que el Ecuador siempre ha reconocido al Sistema Interamericano y que lo que ha cuestionado es el por qué la CIDH está en Washington, por qué es financiada por Estados Unidos y Europa, que ni siquiera es parte del Sistema Interamericano. “Pero la Corte, que está en San José, no solo la hemos reconocido, sino que la hemos apoyado. Esto va a terminar en la Corte”.

“La manera de entrar en el Sistema Interamericano es por medio de la Comisión, pero esto llega a la Corte y los dictámenes de la Corte son vinculantes para todos los Estados. Se necesita que revise y enseguida lo remita, pero, lamentablemente, siempre tiene que pasar por la Comisión en estos casos”, expresó el expresidente Rafael Correa.

SOBRE LAS PREGUNTAS DE LA CONSULTA POPULAR

Sobre el resto de interrogantes de la consulta, las mismas que podrían ser tomadas como de evidente ratificación por parte de la ciudadanía, el Exmandatario cuestionó: “Si son de evidente ratificación, ¿para qué las presentan en consulta? Eso es lo que debe indignarnos como ciudadanos. Cinco de las siete preguntas se pudieron haber hecho a través de la Asamblea hace ocho meses. De hecho, la propia destitución de los consejeros del CPCCS, si no estaban de acuerdo con su designación, pudo haber sido por la Asamblea”.

Por ejemplo, la cuestionante 4, sobre niños, niñas y adolescentes: “Debería indignarnos que nos pregunten obviedades, deberían haber hecho, ejecutado las cosas. Pero no solo eso, yo, en febrero del 2017 ya presenté la reforma pertinente para que los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes prescriban en 40 años (artículo 4 de mi Ley reformatoria al Código Penal. En el numeral 3 del artículo 417 añádase el siguiente literal (c): Si se tratase de delitos contra la integridad sexual y reproductiva cometidos contra menores de 18 años, la acción penal prescribirá en 40 años”, recordó.

“Era suficiente dar trámite a este proyecto que está hace un año en la Asamblea, borrar la última frase y poner que “sean imprescriptibles”, en lugar de 40 años de prescripción y ya estaba resuelto el asunto. Deberíamos sentirnos insultados de que nos pregunten esto porque están utilizando a los niños y adolescentes como carnada, como cebo para hacerte votar que Sí en las preguntas inconstitucionales”, reprochó.

Fue insistente en asegurar que estas preguntas se podían hacer por ley o, incluso, por decreto ejecutivo. Por ejemplo, la pregunta relacionada a la explotación del Yasuní, en donde no se añade absolutamente nada.

Pregunta 1: "¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador, para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes, según lo dispuesto en el Anexo 1?"

“Esto ya existe en el COIP desde hace décadas. Esto ya existe para los sentenciados por peculado y siempre ha existido que se tiene que responder con los bienes por el perjuicio al Estado. O sea, esto no es algo nuevo ni que lo inventaron como que si fuera el último descubrimiento”, criticó el Expresidente.

Pero, mostrando los anexos, cuestionó: “Tú crees que te están preguntando esto (la pregunta de la papeleta), pero en realidad te están preguntando esto (los anexos al reverso de la papeleta). Los anexos, en el reverso, no los lee ni Superman, esto, ni con lupa se lee; y ahí está la trampa. Ahí te añaden como 10 delitos. Ya no es solo peculado, sino; enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho (todos estos comprobables), pero tráfico de influencias, ¿cómo lo pruebas?”.

A criterio de Correa, esto no servirá para perseguir solamente a políticos o funcionarios públicos, sino a empresarios. “Incluye además: testaferrismo, lavado de activos, asociación ilícita –¿cómo se prueba la asociación ilícita?, el Fiscal del caso de Jorge Glas dice que es un delito tácito. Y miren que está condenado el Vicepresidente sin ninguna prueba porque dicen que es la pieza que falta del rompecabezas. Dios no quiera que algún tío de nosotros esté metido en algo y somos la pieza que faltamos en el rompecabezas y nos vamos presos”.

“Pero el populismo penal, la demagogia y la irresponsabilidad son tan graves, es improvisación y para esto gastan US$60 millones de dólares. Debería indignarnos que usen así la plata del pueblo ecuatoriano”, lamentó Rafael Correa.

SOBRE LA POSTULACIÓN INDEFINIDA E IMPEDIMENTO A REELECIÓN

Pregunta 2: "¿Para garantizar el principio de alternabilidad, está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015, según lo establecido en el Anexo 2?"

“Esto entra en vigencia desde la Constitución de Montecristi, es decir, desde el 2008. Esto lo rechazaba la jueza de la Corte Constitucional por inconstitucional”, comentó el Exmandatario sobre esta pregunta. Argumentó que no existe retroactividad de la ley, sin embargo, se está llamando a votar por esto.

A más de aquello, dijo, existen muchas más irregularidades que deberían indignar a los ecuatorianos y no por ser “correístas” o “anticorreístas”, sino por la patria. “O sea, mañana viene otro, entonces va a la revancha y a revertir todo lo que se ha hecho, y viene a la revancha otro y todo el mundo es más sapo. Esto ya nos ocurrió a finales de los 90 y nos destrozó como país”.

“Cuando botaron a Bucaram (Abdalá) –lo cual fue ilegal pese a que es la peor escoria de la política ecuatoriana- en lugar de ser reemplazado por su Vicepresidenta, pusieron a Fabián Alarcón como presidente interino –que no existía-, y todo el mundo miró a otro lado y empezó un periodo de inestabilidad que nos quebró como nación. Yo, con mucha preocupación veo una situación muy similar”, lamentó.

Según Correa, la palabra alternabilidad no existe, sino que es ‘alternancia’, sin embargo, alegó que no hay un “principio de alternancia” y, con ello, se está induciendo a la ciudadanía a la respuesta. “Para garantizar el principio de alternancia, es decir, si no voto Sí, estoy traicionando a la patria. Ni siquiera existe. Y recuperar el mandato de Montecristi, ¿qué mandato?, yo estuve ahí, no existe. Además, la reelección indefinida no existe, es postulación indefinida”.

“Alvarito se ha postulado cinco veces y no ha sido electo, pero reelecto. Elige y reelige el pueblo ecuatoriano. Además, esto atenta contra la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la participación política. El artículo 23 de la Convención señala claramente los únicos casos, exclusivamente, en los que se puede limitar la participación política”, sostuvo.

Al tiempo de remarcar que esto no es un reglamento de Alianza PAIS o de alguna otra agrupación, sino de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es el máximo instrumento de DD.HH. de toda América y de cumplimiento obligatorio. “En nuestro caso, artículo 417 de la Constitución, de aplicabilidad directa en la Constitución de la República”.

Citando al artículo 23 de la Convención, Correa reiteró que no establece que se pueda limitar el derecho a la participación política, por lo que es una violación a los derechos humanos. “Pero importan los derechos humanos cuando es a favor de ellos, cuando es en contra, no importa. Esto se va a revertir a nivel del Sistema Interamericano”.

Recordó que, en Uruguay, se realizó una consulta popular para dejar en la impunidad a los crímenes de la dictadura, el proceso ganó y la Corte IDH dijo que eso no podía estar sujeto a votación porque los derechos humanos no pueden estar sujetos a votación. “Esto es derechos humanos, no puede estar sujeto a una campaña política. Esto se puede impugnar, de hecho, está de antecedente el informe de la Jueza que negaba esta pregunta que además, es retroactiva. El informe puede servir de base informativa”.

“Esta es una pregunta inducida, es regresión de derechos. Para esto se requiere una Asamblea Constituyente, no se puede decidir por referéndum. Pero además, escondiendo en los anexos –con esa letra chiquitita- la hacen retroactiva (a la pregunta) por hacerle daño a Correa, la hacen retroactiva al 2008, pero con eso inhabilitan a cerca de 6 mil ecuatorianos, porque ni el vocal de Junta Parroquial, por bueno que haya sido, si ya ha sido reelecto por una vez, podrá presentarse para el mismo cargo”, indicó.

Destacó que el sistema político debe permitir la alternancia. “Si tú quieres reelegir al alcalde Nebot porque hizo un buen trabajo, lo reeliges; si quieres votar por otro, votas por otro. Los sistemas políticos deben permitir la alternancia, pero atentar contra el derecho a la elección, a la participación, imponer la alternancia. Aprendamos de los países que tienen más recorrido el camino, cuarta vez que es elegida Ángela Merkel, Estados Unidos hasta los 50 tenía reelección indefinida”.

Además, aseguró que esta pregunta va en su contra. “Solo faltó mi foto y mi número de cédula. Todo esto es para inhabilitarme políticamente como candidato a la presidencia y es lo que menos me importa, no sé si agradezco, es claramente contra una persona, no puedes gastar US$60 millones contra una persona. Si mañana me presento a elecciones les vuelvo a ganar y en una sola vuelta”.

LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO DE DERECHO CON ELMINACIÓN DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Pregunta 3: “¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el período constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus períodos, de acuerdo al anexo 3?”

“Yo vine por la pregunta 3, es un golpe de Estado, un atraco, nunca he visto algo tan grotesco, esto lo negaba en el 90% en el informe de la jueza constitucional. Por ejemplo, te dicen que pueda cesar en sus funciones a la autoridades cuya designación les corresponde, eso significa destituir a quienes han asignado, son 150 autoridades, todos los que no son de elección popular o nominación”, acotó.

Por ello, planteó otro tipo de pregunta, con la misma información. “’¿Está usted de acuerdo con que se destituya a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que ganaron su puesto en concurso de méritos y oposición a nivel nacional con impugnación ciudadana y que pudieron ser destituidos por juicio político, se los reemplace por delegados del presidente de la República y se les dé poderes que no tiene la Constitución para destituir o sustituir?’ no solo van a votar no, van a mandar al manicomio a ese Presidente”.

“Aquí se están llevando la patria en peso. No se trata de ser de izquierda, derecha, rico, pobre, se trata de ser patriota; ningún patriota puede aprobar una pregunta tan monstruosa. ¿Dónde está la federación de abogados, la academia?”, se preguntó.

El Exmandatario recordó que ya hay un antecedente como la “pichi corte”. “Se perdió eso porque fue ilegalmente destituida, pero la pichi corte es ameba alado de este caso. Están destituyendo a las autoridades de control en un año, caída y limpia, para repartirse con los Bucaram; vamos a tener de contralor a una Elsa Bucaram, la fiscalía Gustavo Larrea para que persiga a su enemigo político, los jueces a los socialcristianos, superintendencia de bancos a un banquero para que nos quiebren nuevamente. Esta pregunta hay que rechazarla con indignación”.

Pregunta 4: "¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, según el Anexo 4?"

“Yo plantearía un voto por el no rechazando indignadamente que se utilice a nuestros niños y adolescentes. Esto lo pudo hacer hace ocho meses. Están utilizando a nuestros niños y adolescentes como carnada. ¿Quién va a decir que no a esta pregunta? y si nadie va a decir que no, ¿Por qué rayos no lo han hecho estando en el ejercicio del poder? ¿O no fueron elegidos para tomar decisiones? Es una carnada y eso es lo que debe indignarnos”, criticó.

Pregunta 5: "¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con lo establecido en el Anexo 5?"

Sobre la pregunta 5, Rafael Correa precisó: “Lo único que están haciendo es eliminando la excepción para minería metálica, pero nuevamente es el populismo, la improvisación. Ya no se podrá hacer ni con permiso de la Asamblea la minería metálica, pero sí explotación petrolera por ejemplo, porque eso no está prohibiendo. Prohíbes la minería metálica porque suena feo, pero mucho más contaminante es una minería no metálica a cielo abierto, pero eso no prohíbe. Pura demagogia para atraer a los jóvenes”.

Correa aseguró que el presidente Lenín Moreno no tiene convicción, sino conveniencias coyunturales. “Esta pregunta es una burla, el valor añadido es casi nulo, solo se prohíbe, sin excepción, minería metálica, pero con el permiso de la Asamblea van a seguir explotando petróleo, teniendo minas de cal a cielo abierto”.

Pregunta 6: "¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Lev Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, conocida como “Ley de Plusvalía”, según el Anexo I?"

El Expresidente comentó: “En la publicidad de la pregunta 3 dice que se van a elegir los consejeros en 2019 por voluntad popular, acá te dicen que la construcción decreció en 2015, 2016 y que se han perdido 80 mil puestos de trabajo. La ley de Plusvalía no existía en el 2015, 2016, recién entró en vigencia en 2017. La recesión junto a la incertidumbre que generaron ellos mismo, las élites, las cámaras, para oponerse a la ley”.

“Siempre ha existido impuesto a la plusvalía, lo hemos optimizado para que no especulen. Es un diseño para que no haya ningún interés en triplicar el precio de una casa y el que compre lo pueda hacer a un precio razonable, pero ellos están defendiendo el negocio”, agregó.

Sostuvo que el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot y el excandidato presidencial, Guillermo Lasso, se dedican a este negocio. “Ellos están defendiendo ese negocio, nosotros estamos defendiendo al que compre una casa no como mercancía, sino como hogar. Compras una hectárea agrícola a USD$100, eres amigo del alcalde y al siguiente día se declara terreno urbano y la vendes a USD$2000, son ejemplos reales; Tababela, La Perimetral, Daular en Guayaquil. El sistema está hecho para desestimular la especulación”.

Pregunta 7: "¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?"

El Exmandatario aseveró que esto se puede hacer por decreto ejecutivo. “Mañana mismo se puede incrementar a 50 mil hectáreas del área intangible del Yasuní, eso es menos del 5%”.

EL MANEJO ECONÓMICO DEL GOBIERNO, ENDEUDAMIENTO, SITUACIÓN PLITICA, JORGE GLAS Y TRIUNFO DEL SI O NO

,De igual manera, expuso que no se está reduciendo una gota de petróleo “porque solo se van a requerir 250 hectáreas, es una gran mentira y para eso no se necesita consulta popular, solo una decisión ejecutiva, afecten solamente 250 o 300 hectáreas, pero gastan USD$60 millones en preguntas de relleno”.

En caso de que gane el Sí, dijo que habrá que seguir resistiendo. “Hagan una analogía por lo que pasó en los noventa, una sociedad escandalizada y avergonzada por lo que pasó en el gobierno de Bucaram; se lo saca y se aprovecha para meter un presidente interino, una consulta popular para legitimar ese presidente interino, después una Asamblea Nacional para clavar el neoliberalismo y empezar el salvataje bancario, yo veo lo mismo, se van a repartir la patria y vamos a comenzar un proceso de inestabilidad que ojalá no afecte a la patria”.

El Exmandatario del Ecuador manifestó que después del 4 de febrero, independientemente del resultado, “se van a sacar los ojos entre ellos porque lo único que les une es el odio a Correa”.

Explicó que el gobierno de Lenín Moreno le recuerda al de Lucio Gutiérrez porque “subió con indígenas, Pachakutik, con un discurso de izquierda, pero apenas llegó los traicionó, pacto con los socialcristianos y puso como centro de su programa de gobierno un Tratado de Libre Comercio que nunca la propuso en campaña. Yo veo muchísima coincidencia”.

El Expresidente también mencionó que el Gobierno actual “tiene el agua hasta el cuello”, es “por sus propios errores por decir que la situación económica es crítica. Quién va a invertir en un país en esas condiciones. Ellos mismos se pusieron la soga al cuello”.

Sobre la idea de que se promueve la consulta en contra de la corrupción que se dio en el gobierno pasado, Correa se disculpó por estos actos, “pero tampoco soy culpable de los actos de corrupción, jamás fuimos cómplices”.

“Qué gobierno no ha enfrentado esto, pero ya no existe corrupción generalizada como en registro civil, aduana, telefónicas, eso ya no existe. Ahora existe corrupción transnacional que se la enfrentó”, enfatizó.

Precisó que durante sus recorridos “es claro cómo ha cambiado la patria en 10 años, ver las Escuela del Milenio, la UPC, la nueva carretera y, en 8 meses, no se ha visto un bono, una casa, no se ha generado un puesto de trabajo”.

Alerto que “ya está la comisión para privatizar IESS, ya están hablando con Estados Unidos para un tratado de libre comercio que perjudicará nuestra producción láctea”.

Con respecto a cómo trata el gobierno con el endeudamiento externo, dijo que “USD $3.000 millones en bonos no significa USD $3000 millones en deuda puede ser para pagar USD $3.000 millones que se vencían y esto refresca deuda con intereses más baratos que yo dije que se tenía que hacer por dos años terribles”.

Sobre el anuncio de Contraloría que dice que “con mi Decreto 1248 rompí la ley, pero lo que dice el decreto es utilizar el manual de finanzas públicas del Fondo Monetario, cómo va a ser ilegal eso”. Expuso que “solo por ese anuncio subió 30 puntos el riesgo país, a los tres días colocaron USD $3.000 millones en bono y eso nos cuesta USD $81 millones más en intereses por incremento del riesgo país”.

Recalcó que “unos días después de ganar el sí se van a sentir legitimados y empoderados y nos clavan el paquetazo”. Argumentó que ya han tenido información e indicios “de parte de los nuevos aliados para revisar precios de combustible, de gas, etc”.

Con respecto al caso de Alecksey Mosquera, en el que Correa fue llamado por la defensa de Mosquera a declarar, sostuvo que, en su momento, no hubo pruebas, “pero si ha recibido plata como Ministro, yo no tengo nada bueno de decir de una persona así”.

Sobre las negociaciones de la preventa petrolera, afirmó que fueron unas “operaciones maravillosas, la envida de América Latina y yo aprobé una, la primera, porque en esa época exigía la ley, después reformamos la ley y ya no aprobé ni una más”.

Rafael Correa se refirió al caso del atentado en San Lorenzo y mencionó que “no va especular con cosas tan serias” y espera que se investigue y se sepa la verdad. “No voy a politizar algo tan serio”, afirmó.

Además, acerca de las agresiones que ha recibido en sus recorridos, aclaró que “solo han sido 5 o 6 en sus 60 recorridos” por parte de guardias de choque del MPD. “No es que votan huevos, lanzan piedras palos, persiguen a la caravana, pero me hacen un favor”, expresó.

Por otro lado, sobre la situación del ex vicepresidente Jorge Glas, Correa reiteró que “es una situación complicada porque aquí no hay justicia. Es una barbaridad porque se basan en el testimonio de José Santos, corrupto confeso”.

COMISIÓN DE LA VERDAD SI GANA EL NO

Señaló que si gana el sí habrá que resistir porque “pondrán gente para que nos persigan. Con la pregunta 3 ponen Fiscal para perseguirte, con la 2 ya no puedes ser candidato a presidente, pero para no ser candidato a la Asamblea, con la 1 te acusan de tráfico de influencias y te inhabilitan de por vida”.

Por el contrario, sí gana el no, “pedimos que cumpla el programa de Gobierno, que se ponga a gobernar. Depende de las condiciones políticas, hacer una comisión de la verdad porque ha habido demasiado abusos, persecución, escándalos, el caso de Jorge Glas y otros”. Finalizó la entrevista en Ecuadorinmediato.com/Eiradio

(JPM – AEH - PP)

Fuente: Ecuador Inmediato Radio