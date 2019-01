Guillermo Lasso acepta dialogar con Lenín Moreno tras consulta popular y lo reconoce como Presidente (AUDIO)

Audio Febrero 01 - Guillermo Lasso I



Guillermo Lasso, ex candidato presidencial, se refirió a la política de diálogo impulsada por el Primer Mandatario, Lenín Moreno, y mostró su interés en participar en este tipo de conversaciones para darle gobernabilidad al país, pero, impuso una condición, que el encuentro se realice en un escenario público y con presencia de varios medios de comunicación. De la misma manera, recalcó que este tipo de iniciativas jamás habrían sido impulsadas por el Expresidente Correa. El líder de CREO se mostró de acuerdo en darle gobernabilidad a Moreno y manifestó que estas decisiones están enmarcadas dentro en un Estado democrático, sin embargo, precisó que el diálogo debe ser sincero y evitar los acuerdos por debajo de la mesa, para con esto, dejar de lado la "política de la troncha" impulsada en la última década.

Guillermo Lasso, líder de Creando Oportunidades (CREO), aceptó el diálogo con el presidente de la República, Lenín Moreno. Si es que existiera una propuesta de este tipo, dijo, la condición que pondría es que sea un encuentro público, con los medios de comunicación presentes y en donde se firme un acuerdo. "En ese caso, se negocia un documento en función del interés de los ciudadanos, pero a la luz pública, en donde se mire desde el momento del saludo hasta el momento de la despedida porque hay que tirar abajo la política de la troncha", añadió.

Al ser consultado, por el periodista Francisco Herrera Aráuz, sobre el darle gobernabilidad al presidente Lenín Moreno tras esta consulta, el excandidato ratificó que sí lo hará, como corresponde en un Estado democrático, sin embargo, precisó: “Lenín Moreno deberá comprender que el diálogo tiene que ser un diálogo sincero con todos los ecuatorianos. Quiero que sepan que, a quien sacó la mitad de los votos el 2 de abril, Lenín Moreno nunca lo ha llamado al diálogo”.

“No ha llamado y si llegase el día en el que llame, mi condición será que las cámaras de los medios de comunicación no se retiren, que el diálogo sea público". Yo soy un demócrata y un demócrata nunca se puede negar a un diálogo con el Gobierno, con la oposición, con otros sectores, o un diálogo con la prensa como el que estamos teniendo ahora”, refirió.

¿En qué condición iría, si ha cuestionado la legitimidad de Lenín Moreno en la Presidencia?, al momento de acudir al diálogo, ¿admitiría esa legitimidad?, le preguntó el periodista Francisco Herrera Aráuz, a lo que Guillermo Lasso respondió: “En bien del Ecuador sí. Diálogo público y sobre la base de un documento escrito por los dos y luego, con el compromiso frente a los 16 millones de ecuatorianos de llegar a un acuerdo sobre estos documentos".

“No yo puedo imponer mi verdad, ni él tampoco puede imponer la suya. En ese caso, se negocia un documento en función del interés de los ciudadanos, pero a la luz pública, en donde se mire desde el momento del saludo hasta el momento de la despedida porque hay que tirar abajo la política de la troncha, que es: ‘voy a dialogar, vengan las cámaras, el paneo de las fotos, la foto y luego se van, y los dialogantes se quedan solitos’. No sabemos lo que hablan”, reprochó.

Según el líder de CREO, no irá solo al diálogo, sino con la representación de cinco millones de ecuatorianos que votaron por él en las pasadas elecciones. “Un hombre que ha vivido su vida apegado a principios, nunca se siente solo, pero aunque me vean solo, yo estaré feliz defendiendo mis principios y mis principios democráticos me obligan a dialogar sobre los intereses de los ciudadanos ecuatorianos. No a la troncha, sí al diálogo”. (JPM)