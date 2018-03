Bases militares extranjeras "no son la solución", dice Rosana Alvarado tras ataques en frontera

Además, recordó que su emplazamiento está prohibido por Constitución de la República La ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Rosana Alvarado, lamentó el ataque registrado en Mataje, Esmeraldas, que dejó tres militares fallecidos y varios heridos. Fue enfática en señalar que estas acciones delincuenciales son consecuencia del combate del Estado ecuatoriano contra delitos trasnacionales como el tráfico de drogas, sin embargo, consideró que el país está mejor preparado para enfrentar estas situaciones, por lo que no es la solución el emplazamiento de bases militares extranjeras, lo cual además, está prohibido por la Constitución.

“El combate al crimen organizado, que hemos estado ejecutando de manera permanente en la frontera norte, trae estas consecuencias por las medidas que se toman. Más allá de eso me parece que es importante contextualizar y saber en qué momento estamos en la relación de Colombia y Ecuador. Particularmente de Colombia en donde el proceso de desmovilización y de paz también trae consecuencias que pueden ser, algunas de ellas, ser similares a las que están sucediendo en la frontera”, comentó.

En esa línea, mencionó, estos grupos delincuenciales deben encontrar un país unido, unas Fuerzas Armadas sólidas, solventes, que saben manejar este conflicto en esta zona, pero también de parte de la ciudadanía el mantener la calma y saber que esta situación tiene que ser controlada, que tiene que ser un trabajo responsable y saber que se puede actuar inmediatamente en las mejores condiciones.

“Frente a todo lo que puede suceder en la frontera puede resultar ambicioso decir estamos preparados, pero me parece que en esas condiciones, el Ecuador ha tenido un camino de preparación y también de concentración de FF.AA., de su profesionalismo. Ya no es el país de hace 10 o 20 años. Me parece que cada vez hay mejores condiciones en la que estos elementos estatales pueden desarrollar su trabajo, pero sin duda, el combate contra el crimen organizado y cómo opera, siempre le ponen a competir al Estado”, indicó.

Para Alvarado, el tema no es la colocación o el emplazamiento de bases militares extranjeras que están prohibidas por la Constitución, pero no es que esa sea la solución. “Prueba de eso es que Colombia, con todas las tremendas bases militares que se han construido ahí no ha significado, en lo absoluto ninguna forma de control del tráfico de drogas, más bien todo lo contrario. Colombia fue de los países más violentos de nuestro continente y tiene consecuencias humanas que, hasta este momento, se están lamentando”.

“De otro lado, tampoco es que las decisiones políticas o de seguridad, siendo técnicas, no son neutras. Todas tienen una marcada posición ideológica. El tema del emplazamiento de bases militares extranjeras, más que técnico es un tema político, si fuera técnico Colombia ya hubiera solucionado hace mucho tiempo el tema del tráfico de drogas”, sostuvo. (JPM)

