Secretario Roldán: Inteligencia en temas de frontera tiene que estar en manos de militares

Consideró que ataques en frontera son por acciones en contra del narcotráfico Juan Sebastián Roldán, Secretario Particular del Presidente Lenín Moreno, se refirió a las decisiones del Primer Mandatario, tras los ataques en la frontera con Colombia. Además, dijo que la inteligencia en temas de frontera tiene que estar a cargo de los militares y en temas delincuenciales en la Policía. "El Presidente Tiene una posición de diálogo, de apertura y al mismo tiempo, cuando pasa lo que pasa, ayer vimos cómo puede estar indignado, molesto y a partir de esa indignación es que la acción que se va a llevar adelante con las Fuerzas Armadas y la Policía tiene que ser contundente para que no nos vuelva a pasar lo de ayer. Son pequeños grupos delincuenciales en la zona de frontera que siguen lucrando del narcotráfico. Lo que pasa es que les vas cortando el abastecimiento, la posibilidad de salir y sus clientes en el mundo les dicen: a mí no me importa lo que tienes que hacer, pero me tienes que entregar lo que me habías ofrecido".