"Pese a sus insultos y acusaciones, Amparito Cóndor no me conocía", responde Macarena Valarezo (AUDIO)

Audio Marzo 21 - Macarena Valarezo y Vicente Izquierdo



Exconcejal de Quito asegura que no ha perseguido a nadie y aseveró que comerciante está cometiendo delito de odio en su contra Amparito Cóndor es una comerciante que trabaja al norte de la ciudad de Quito vendiendo flores. Asegura que desde hace varios años sufre hostigamiento por parte de la Policía Metropolitana, que, en varias ocasiones le ha retirado su mercancía y ha sido detenida, también señaló a la exconcejal Macarena Valarezo porque la habría acusado de ladrona y vendedora de droga. En este marco, la exedil desmintió que la haya perseguido e, incluso, aseveró que cuando se acercó a comprarle flores, ella no la reconoció.

“Yo no la persigo, no la conozco. Comencé a recibir mensajes, más o menos hace unos cuatro años y medio, insultándome en mis redes sociales con palabras muy groseras, muy fuertes de Amparito Cóndor. Yo no la conocía y comencé a escuchar estos comentarios, tenía llamadas, mensajes, acusándome de que yo le había quitado a ella, hace 16 años, su puesto. Había ido la Policía Metropolitana a quitarle el puesto ilegal de flores que mantenía en ese momento”, relató.

Agregando que, tras seis meses de esos insultos, acudió hasta el Municipio para averiguar esta situación tomando en cuenta que era presidenta de la Comisión Taurina, de Áreas Históricas y de la Comisión de Salud, pero aclaró que nunca estuvo en el tema de espacio público. “Yo también fui la gran fiscalizadora del tema aeropuerto y a eso me dediqué, cuando fui concejal, a descubrir un negociado que había atrás de la contratación. Mi campo no era control de espacios públicos”.

Sobre Amelia Achig, Valarezo aseveró no conocerla, pero que sabe que trabaja vendiendo flores al frente de Amparito Cóndor. “Me he ido enterando de todo esto conforme han ido pasando esto de los insultos. Esta señora (Achig) tiene un puesto de flores, la señora Amparito está al frente, tienen una pelea entre las dos desde hace años, según tengo entendido. Yo no estaba en el Municipio para tratar esos problemas caseros de vendedores ambulantes jamás”.

Según Cóndor, Macarena Valarezo habría enviado una queja ante el Comisario acusándola de ser una persona que comete delitos y está involucrada en drogas y demás. La Exconcejal desmintió esta información aseverando que este documento ha sido buscado por todas las autoridades y nunca ha sido encontrado. “No existe un documento firmado por mí hace 16 años que alguna vez yo haya mandado a la Policía para que le haga algo a la señora”.

“A la señora, posiblemente alguien le dijo, porque los concejales reciben muchas quejas de la gente y, muchas veces, las personas no tienen acceso a un edil, entonces puede ser que la Policía Metropolitana haya ido y le hayan retirado sus cosas porque sé que nunca ha tenido permisos y para que ella no siga insistiendo, no tengo ni siquiera idea de quién, alguien le dijo que la concejal Macarena Valarezo le hizo esta denuncia pensando en que la señora nunca iba a tener acceso a mí”, indicó.

Pero se preguntó que si eso era cierto, por qué la comerciante esperó tanto tiempo para buscarla en vez de ir inmediatamente a solucionar el problema en caso de haberlo. Recordó que cuando comenzó a recibir estos mensajes, ella se encontraba con su hermano en el auto y decidió pasar a ver a Amparito Cóndor y presentársele para comprarle flores, sin embargo, al preguntarle si sabía quién era, la vendedora no la reconoció.

“Yo voy, me bajo del auto, le compro las flores, me las vende y le pregunto si es que es Amparito Cóndor y me dice que sí, le pregunto si es que sabe quién soy yo y me queda viendo de pies a cabeza y me dice que no. Le digo entonces que yo soy la señora a la que usted insulta en el Facebook todos los días, soy Macarena Valarezo. La señora me quedó viendo, me analizó y me responde: “¡ah!, usted es”, pero yo nunca he visto a alguien tan nerviosa”, relató la exedil.

Contó además, que tras hacerle el reclamo de los insultos, la vendedora la acusó de no tener permiso de funcionamiento por culpa de la exfuncionaria. “Le dije: vea señora, yo le ayudo haciendo el trámite, pero deje insultarme. Yo ya no soy concejal, ya no puedo ayudarla, pero voy a ver la posibilidad de hacerlo. Llamo al Municipio, pido una cita, me la dan y me dicen que no hay problema, que le van a dar un permiso a la señora por mi pedido. La señora tenía que ir al día siguiente (esto es hace cuatro años) y preguntar por X persona. Pero ella nunca fue al Municipio para hacer el trámite”.

Tiempo después de esta situación, Guillermo Lasso llama a Valarezo con la propuesta de que sea parte de su lista de asambleístas y de que se una a CREO. A partir de esto comienzan los insultos nuevamente. “Ahí me doy cuenta –dos años más tarde- que la señora no había ido al Municipio, nunca había hecho su trámite y comenzaron los insultos. Pero yo jamás en la vida le he contestado ningún insulto”.

De su lado, Vicente Izquierdo, abogado de la exfuncionaria, explicó el por qué se planteó un juicio en contra de la vendedora ambulante. Recordó que esta situación con Valarezo comienza en febrero del 2015 cuando un día domingo, cuando fue agredida en horas de la noche y mientras estaba con sus hijos, en la esquina de la calle Portugal y avenida los Shyris. “La golpean a Macarena y al día siguiente hacemos exámenes técnicos, médicos, legales e iniciamos una acción por la agresión cometida en su contra”.

Amparito Cóndor estuvo presente en el lugar de los hechos siendo ella parte de las alrededor de 10 personas que agredieron a la exconcejal, dijo su abogado. “Yo tuve que ir en auxilio de Macarena porque vivo por el sector. Salí en su defensa y al día siguiente encontramos más de 400 publicidades con insultos, en todas las redes sociales, entonces iniciamos la acción penal”.

Valarezo precisó que a más de la agresión en su contra, ya tenía más de dos años de insultos constantes sin haber puesto alguna denuncia ni haberle contestado. “Cerré el Facebook y listo y me puse otro con todas las claves y seguridades para que sea solamente de amigos y ya. Nunca le paré bola hasta cuando recibí una agresión física en la calle con mis dos hijos menores de edad. Les tuve que meter a una cafetería mientras a mí me pateaban en la calle”.

Izquierdo comentó que formula la acción por violación contravencional del artículo 396 del COIP y se sustancia el juicio. La persona fue sancionada con 15 días de prisión y se pidió una multa de US$100.000 dólares. “La señora Macarena Valarezo podrá valer US$0.01 centavo como US$100 millones de dólares y, necesariamente, ese es un requisito sine qua non en la demanda. Pero no fue sancionada con esa cantidad, sino con US$250 dólares con beneficio del Estado”.

Amparito Cóndor fue detenida, pero alguien filmó el evento porque ella se lanzó a la calle y comenzó a gritar que le estaban secuestrando y que había sido una petición de Valarezo. “Un comedido grabó esta cuestión, subieron a las redes sociales y me culpó a mí de haberle secuestrado y que si algo le pasaba a la señora, yo era la responsable”, relató Macarena Valarezo.

“La señora ha estado publicando, desde hace cuatro años atrás que está siendo acosada, que la amenazan de muerte, que le van a pegar, pero lo que puede pasar es que si ella se cae en la calle y se rompe la cabeza, van a decir que yo le pegué cuando yo ni siquiera vivo en el país”, cuestionó durante una entrevista para “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio.

Izquierdo anunció que, en los próximos días, interpondrá una nueva acción por desacreditar y deshonrar a las personas como lo está haciendo en su contra como abogado de Valarezo. Su defendida, por otro lado, aseguró que jamás, como concejal, atacó a nadie. “Cuando estuve en ese cargo y salí después de haber ganado 3 elecciones con la mayor votación unipersonal, jamás en la vida perseguí a nadie y jamás lo haré porque no es mi misión”.

“Me gusta Quito, tengo a mi familia aquí, he vivido aquí toda mi vida. Este no es un tema político. Este no es un tema, como gritaba la señora que le pongan en la misma celda de Jorge Glas porque son perseguidos políticos de la oligarquía lo cual me da mucho que pensar. En el juicio, que es público, hay un informe psicológico, inclusive, en el que le ponen a la señora que es acosadora impulsiva. Ella coge a una persona y esta dale y dale hasta que viene otra persona. Ella tiene ocho juicios penales por agresiones”, lamentó Valarezo.

También se refirió a la familia de la señora Achig, de quien dijo también tener varios juicios con cárcel. “Ellos ya se quedaron callados, no la ven, no la miran y le tienen un pánico absoluto (a Cóndor) porque tiene esta personalidad psicótica. Ella está incitando al odio. Hay un señor que se llama Efraín Mantilla que escribe mucho en el Facebook de ella que me trata de maldita, sinvergüenza, me pone epítetos de animales. Hay mucha gente que no sabe del tema, pero que le escucha a la señora y lo que ella hace es cometer un delito de odio”.

“Yo a ella no tengo el gusto ni el disgusto de conocerla más que cuando la he visto cuando me ha insultado y no tengo por qué perseguirla. Si la señora quiere seguir trabajando en la calle, tiene que sacar los permisos respectivos. Yo no soy concejal desde hace cinco años, ni siquiera vivo aquí, entonces, que la señora haga su trámite en las instancias y no se pegue con cualquier persona”, reprochó.

Su abogado, en cambio, detalló que en la Fiscalía 3 de Administración Pública están investigando el incumplimiento de la sentencia que Amparito Cóndor recibió de la Corte Provincial de Justicia y reiteró que son esas cosas las que tendrán que ser indagadas. “No tenemos nada que ver, es el incumplimiento de la sentencia por parte de ella”.

Para Macarena Valarezo, una solución sería que Cóndor deje de insultar. “Ella pone letreros míos en la calle, me insulta en las redes sociales, me amenaza de muerte. Está ocasionando un delito de odio hacia mí. Yo fui autoridad, estuve 12 años en el Municipio, ella me dice que soy la ‘máxima autoridad’, gracias, pero no fue así, la máxima autoridad es el Alcalde. Yo era una concejal que estaba en el área de salud, históricas, comisión taurina, presupuesto, pero nunca espacio público”.

Vicente Izquierdo precisó que en la denuncia que ha estado impartiendo en varios medios de comunicación, se dice que él ha sido Comisario Municipal hace poco tiempo, sin embargo, ese cargo lo ejerció en el año 1979 – 1980. Valarezo reiteró que tampoco ha sido ella quien ha ido a algún medio o ha realizado un video contestándole a Amparito Cóndor. “Yo no estoy ni para odiar a nadie ni para sacar el aire a nadie”. (JPM)