EXPRESO (Guayaquil) Los empleados quieren las utilidades del pasado

Corte Constitucional eliminó el techo, pero no definió la retroactividad. Por vía legal esperan recuperar $ 52,6 millones Se sienten aliviados, pero su reclamo no ha terminado. La eliminación del techo del pago de utilidades, que fue resuelta ayer por la Corte Constitucional, si bien permite que los trabajadores de algunos sectores altamente rentables vuelvan a soñar y planificar el destino que tendrán esas ganancias, no los deja del todo contentos.