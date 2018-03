Carlos de la Torre: Mi posición sobre situación económica ya no era avalada por Presidente Moreno

Estado de economía ecuatoriana se está volviendo crítica si no se toman medidas correctas, alertó El anterior Ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, explicó las razones de su salida del gabinete, precisando que su separación se debió a motivos familiares, de salud, pero hubo otro motivo: "mi posición sobre la situación de la economía ya no coincidía con otras dentro del gabinete. La posición que yo mantenía ya no contaba con el favor total del presidente (Lenín Moreno", afirmó.