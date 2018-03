Ministro del Trabajo: "No hubo lobbying" para decisión sobre techo de utilidades

"El Estado respetará decisión sea cual sea", reiteró Raúl Ledesma Ayer, la Corte Constitucional (CC) dejó sin efecto el techo a las utilidades y el retiro del 40% de aporte estatal a las pensiones jubilares. En este marco, el ministro del Trabajo, Raúl Ledesma, saludó la decisión reiterando que el Estado la cumplirá a pesar de que, en algún sentido, pueda afectarla. Asimismo, dejó en claro que "no hubo lobbying" o algún tipo de intervención en dicho organismo para que tome esta resolución.

El Ministro lamentó los insultos que recibió la cartera de Estado a la que dirige, por parte de varios colectivos, por haber dicho que no era lo correcto, jurídicamente, que se derogue el acuerdo sobre el techo a las utilidades sin antes tener una resolución de la Corte Constitucional. “Sus pedidos era que se les devuelva el 5%, pero la posición del Ministro y del Ministerio fue que no se podía derogar el acuerdo y que se les devuelva todo, el 15%. Fuimos los únicos de todos los grupos, incluso, ni la Asamblea, que pedimos que se devuelva la totalidad del derecho de los trabajadores y así fue”.

“Gracias a los actores sociales y al presidente Lenín Moreno es que se ha conseguido este importante logro en favor de los trabajadores”, comentó. Alegando además, que en el fallo de la Corte no hay retroactividad, pero sí señala la aplicación con respecto a las utilidades del 2017. Por eso nosotros pedíamos a las empresas que esperen hasta el último (15 de abril) para poder liquidar las utilidades y poderle dar el espacio de resolución a la Corte por si acaso ocurría lo que pasó ayer”, indicó.

Ledesma aclaró que no se necesita hacer ningún otro acuerdo para que esto se cumpla. “Es el acuerdo normal: el 15% a los trabajadores, las cargas familiares, etc., lo normal que contiene la ley. Desde el día uno, cuando el presidente Lenín Moreno supo de este tema y de otros que se manejan en la Corte, nos pidió que no intervengamos en otros poderes del Estado, que podíamos reunirnos por temas institucionales, pero nada más”.

“No hubo lobbying. Lo que sí hubo es que hoy día se respira esa libertad que hace 10 meses no había, entonces todas las funciones del Estado, tienen la tranquilidad de que sus decisiones, por contrarias o buenas que sean en favor de un determinado actor del Estado, no van a tener una represalia, ni una sanción”, comentó.

A su criterio, lo que ha ocurrido en la Corte fue una decisión tomada en derecho sin tener el temor de que haya sanciones. “Al Estado le afecta el que haya el 40% con el tema del IESS, pero digamos que esta decisión no es en favor del Estado, sin embargo, es correcta y que en derecho cabe y que vamos a respetarla”. (JPM)

Fuente: Radio Centro