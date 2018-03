POSTURA: Rafael Correa a Pablo Celi: Argumentos no sirven cuando su función es "quedar bien con el patrón de turno" (DOCUMENTO)

Documentos

Ex Mandatario responde a examen por deuda pública y pregunta: ¿Van a glosar a actuales autoridades de Finanzas por contratar nuevos créditos? El ex Presidente de la República, Rafael Correa, en contestación al Contralor General del Estado Subrogante, Pablo Celi, respondió al examen especial de la deuda interna y externa de 2012 a 2017. Tras recalcar que el informe contiene inconsistencias y que, además, hace uso de leyes que no están contempladas o da prioridad a reglamentos y no a normativas superiores, el ex Mandatario insistió en que, desde esa entidad, existe un "su afán persecutorio y su notoria intencionalidad política". Admite que sus respuestas serán desechadas. "De nada vale argumentar cuando se tiene una idea preconcebida, para quedar bien con el patrón de turno".